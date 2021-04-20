中國大陸的「中天飛龍（西安）智能科技有限責任公司」，展示自己研發的飛龍2型（Flying Dragon -2）無人機，採用飛行翼設計，具有經典的匿蹤外型，大陸媒體將其形容成「比肩美軍B-21突襲者」。

據該公司官網介紹，飛龍2型採用飛翼式、無尾佈局、機背式進氣道和內埋彈艙設計；全機90%以上使用複合材料，在蒙皮表面敷有雷達吸波材料，而通用射頻天線均與蒙皮共型安裝，並採用頻率選擇表面（FSS）技術，光學偵察設備與機體結構一體化設計；主動雷達採用寬頻和跳頻工作，降低雷達波被截獲的機率；發動機噴嘴採用二維固定式，並引進氣流冷卻，可大幅降低了紅外線強度。

大陸民間公司展示飛龍2型匿蹤無人機，只看的到部分輪廓。(圖/中天飛龍)

可惜的是，飛龍2型沒有完全公開，官網照片被大幅度的變形，只能約略看到模糊的輪廓，細節都被破壞了。

飛龍2式在2018年珠海航展的模樣，當時仍有雙垂尾。(圖/環球網)

警報5(Alert 5)報導，早在2018年珠海航展期間，該公司曾展出飛龍2的早期樣機，當時保留有一對傾斜的垂直尾翼，如今則取消了尾翼，成為如同B-2那樣的無垂尾、純飛翼設計。

(中時新聞網)