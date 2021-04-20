（華碩共同執行長許先越表示，華碩一直秉持設計思維，從消費者痛點來思考，持續地做產品的創新和突破，也透過併購、產學合作和策略聯盟等方式推動新事業。圖／華碩提供）

華碩兩年前在董事長施崇棠引領下大舉啟動轉型，喊出真實透過、發揮眾智、創意擇優，並在內部成立創新發展室，鼓勵內部創新、從創意的落實到獨立創業，孵育旗下更多新創小金雞。華碩共同執行長許先越亦指出，針對新領域事業將透過併購、產學合作及與供應鏈策略合作等方式推展，讓未來新事業能成為推助營運成長的動能之一。

許先越表示，三十多年來華碩從主機板廠轉型為提供更多IT產品的品牌商，面對整個產業環境快速，內部除了把一些權力下放給事業單位聚焦在各自的核心業務，同時並以漸進式的創新來推動業務發展。

而針對新領域的事業部分，則由創新發展室統籌、透過包括併購、產學合作或與供應鏈策略合作、入股等方式，來推展新事業的成長。

在實際成果上，近期華碩即透過入股瑞傳、合作建置一個工業物聯研製中心，另在AI應用方面，華碩也與廣達、台灣大哥大合作，為國家高速電腦中心建構台灣AI雲平台。

至於在產學合作部分，華碩也與陽明大學合作推動「華陽計畫」，並建置了一個智慧醫療產學合作平台。同時於智慧醫療領域，則與包括慈濟、秀傳、彰基…等等醫療院所合作，利用AI來建立數據化的智慧醫療資料庫。

另在智慧製造部分，華碩則投入非常多的資源與上游供應鏈合作，透過AI導入生產線進行瑕疵檢測或是機台運作預防保養等預示系統。此外跨界合作方面，旗下電競子品牌ROG也跟國際家具業者IKEA合作，推出給予遊戲玩家有更佳使用體驗的家具。

許先越也指出，觀察國際趨勢會發現很多新創對傳統企業產生破壞性的影響，但也帶來很大的成長機會。華碩亦希望能夠抓緊這波潮流，因此透過創發室統籌規劃，除期望能在公司內部提供更多資源，也鼓勵員工提出好的創意，再經過內部審核後、提供公司資源予以加持，讓創意有機會變成創業，同時利用公司的供應鏈與行銷網路資源，讓產品能推向國際舞台。

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