美國中情局（CIA）日前公布世界各國2021的年總和生育率預測報告，台灣竟在227個國家中慘為墊底，引起國人熱議。對此，血管外科醫師吳欣岱則分享過去的生活經驗，坦言想到2件事就讓她「卵子都縮回去了」。

在CIA公布的生育率預測排行中，台灣位居全球227個國家的最後一名，甚至低於日韓兩國，引起網上熱議。醫師林靜儀認為，台灣生育問題不只是經濟因素，更存在許多社會文化因素，先破除如「有房有車才能生小孩」的傳統觀念比較實際。對此，育有2名孩子的醫師吳欣岱也表示認同，同時也指出，除了傳統觀念外，社會上也有許多設施對家長不夠友善。

「人行道有平整嗎？騎樓堆放的雜物有至少留一個讓行人行走的空間嗎？」吳欣岱表示，目前公共交通設施仍對推娃娃車的家長不夠友善，以她過往經驗來說，帶孩子出門時，除了要留意馬路，人行道的凹凸不平和騎樓的狹窄也讓通行更加困難，她無奈說，「真的很難想像輪椅要怎麼通過。」

除此之外，租屋經驗也相當令人懊惱，不只是和房東租金協調或是報修傢俱，都沒有想像中簡單。且考慮到小孩未來教育，吳欣岱坦言，「好多學區都要設籍才能念，問題煩惱一大堆。」

吳欣岱最後說，雖然這些經驗看似都不是大問題，不過累積起來後，「真的是想到卵子都縮回去了！（縮回輸卵管再縮回卵巢發出咻一聲）」

(中時新聞網)