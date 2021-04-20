勞動力發展署中彰投分署「雙軌訓練旗艦計畫」已連續9年保持9成的就業率，去年畢業生就業率高達90.22％。畢業生可同時擁有工作崗位訓練資歷，並取得「畢業證書」、「結訓證書」及「專業職能證照」3張證書，許多學生甚至留任於原事業單位晉升為管理階級。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，為減少學用落差，強化訓練與產業的連結，推動「雙軌訓練旗艦計畫」，師徒制並以「做中學、學中做」精神學習理論課程以及實務經驗。

每周安排學生到學校進行學科教育2至3天、在事業單位工作崗位訓練3至4天、休息1天，讓青年學子學業與就業可一起掌握，雙軌訓練生擁有比一般畢業生更豐富的工作資歷，企業留用意願相當高。

受惠「雙軌訓練旗艦計畫」的傅姓學員，畢業結訓後一直留任於原受訓事業單位，工作表現深獲主管肯定及讚許，她說當年為了讓自己經濟獨立，減輕家中負擔，毅然加入雙軌訓練行列，訓練生可享有合作學校一半學費優惠補助及事業單位每月訓練津貼。

不但可兼顧學業取得學位，更能累積工作經歷，習得專業技術與基礎知能，她很慶幸當年參加雙軌訓練；該公司也表示，勞動部的「雙軌訓練旗艦計畫」攜手學校及事業單位培育優質專業人才，共創企業、學生與政府三贏。

勞動力發展署中彰投分署指出，110年度中分署轄區「雙軌訓練旗艦計畫」合作學校有「國立勤益科技大學」、「國立台中科技大學」、「建國科技大學」及「南開科技大學」等4所大專校院。

配合事業單位有台灣引興、上銀科技、環隆科技、春源鋼鐵、台灣櫻花、捷安特、心之芳庭、屋馬、爭鮮、富利餐飲（必勝客、肯德基）、三商餐飲（三商巧福、拿坡里、福勝亭）等46家公司，預計招收243名雙軌生，高中職畢業或同等學力者均可報考，雙軌訓練生可依據興趣選擇學校科系及合作企業。

(中時 )