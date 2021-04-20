去年11月因牛肉麵、統編風波請辭的行政院前發言人丁怡銘，被爆回鍋政院擔任有給職顧問，行政院長蘇貞昌也遭到各界砲轟和質疑。命理專家小孟老師指出，雖然蘇貞昌在未來會遭遇一些困境，但他都能挺過去，而他的任期至少會撐到2022年地方選結束，而蔡英文總統的部分，小孟老師則擔憂台灣外交關係可能產生變化，以及兩岸關係惡化。

小孟老師20日在網路節目《超錢新聞》中指出，蘇貞昌是獅子座屬豬，而獅子座5、6月在事業宮會遇到水逆衝擊，這代表他5、6月會不好過，但有一些吉星剛好落入他的本命宮，所以他都可以化解掉。

小孟老師分析，蔡英文是處女座屬猴，蔡英文下半年有很多行星會逆行，其中要特別小心外關係，加上 5月底會有血月，會引起更多衝擊，因此他下半年有很多事情會很難推廣，要到2023年才會比較順利。

接著，主持人抽出一張塔羅牌，幫蔡英文占卜，小孟老師說，主持人抽到的這張命運之輪，代表熱鬧了，也就是各國會把我們包圍，下半年兩岸會很危險，越來越緊張，明年度是最危險的一年，他更直言，2022、2023年會非常不安全。同時，小孟老師也擔心 邦交國會有變化，「2024要總統大選，我是覺得她在2022年會開始越來越包圍，到了2023、24年蔡政府會很辛苦」。

之後則是由同台的藍委陳玉珍抽牌幫蘇揆占卜，陳玉珍看到結果後直呼，今天怎麼都抽到騎士？小孟老師則分析，這張牌代表蘇院長身騎白馬、過三關，代表他的定力滿強的，而蘇揆也是認為，不論如何，就是做滿任期，這是面子問題，而這張牌當中聖杯，是代表得到好處，感覺蘇揆周圍的人也不希望他下來，因為如果他下台會產生不可預期的骨牌效應，且縣市長選舉將近，萬一他有大動作，被藍營罵下台，他們士氣會下滑，「我是覺得他一定會撐到縣市長選舉完」。

(中時新聞網)