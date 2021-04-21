好久沒出現在螢光幕的前行政院院長毛治國，偕同女兒抱著孫女、孫子共同亮相，孫子才剛滿3個月，養得太好如「米其林寶寶」；毛治國笑稱，「人家都說含飴弄孫，實際上是被孫子玩」，退休後「喜得孫」，不論抱起孫女或孫子，現在成了「鍛鍊臂力」最好辦法，退休人生變得更加豐富了。

毛治國透露，升格當外公後，「天天被孫子玩」，與女兒毛顯嘉住樓上樓下，因此，孫女幾乎天天往上樓跑，只要她出現如同「大鬧天宮」；不過，毛治國樂在其中，原本單純的退休生活，變得更豐富，彷彿開啟第二個人生，毛治國說「對孫女孫子採最高優先規格，一定會放下所有工作來陪伴他們」。

毛治國回憶起30、40年前，因為年輕工作太忙，沒有時間照顧、陪伴女兒，偶爾假日開車載著家人兜風，對女兒童年時期的記憶是乏善可陳；毛顯嘉透過人工生殖技術，好不容易盼來一對兒女，讓毛治國升格當爺爺，他說「現在多把時間留給孫女孫子，享受被兒孫玩弄的時光」。

毛顯嘉表示，30歲結婚，對生小孩的態度是很隨緣，過了5、6年都沒有懷孕，尋求TFC臺北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞的協助，才接連生了兩胎；由於女性有黃金生育時間，毛顯嘉建議，生小孩真的要積極一點，事前檢查出問題，才能趕快排除問題，提早完成生育下一代的工作。

曾啟瑞有台灣試管嬰兒之父的稱號，毛治國外孫子女皆是曾啟瑞醫師的傑作；毛治國表示，最近送了「神乎其技、共同造化」的對聯給曾啟瑞，以答謝退休「喜得孫」的豐富人生。

(中時 )