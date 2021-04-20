國民黨日前召開「反萊豬公投」記者會，宣布規劃自五月底開始，將在全台進行500場以上宣講，要催出支持者投票率。輿情民調統計網站「TPOC台灣議題研究中心」分析發現，18日因牛肉麵風波下台的行政院機要顧問丁怡銘回鍋，消息被媒體爆出後，「丁怡銘回鍋」聲量大增，連帶使「反萊豬公投」聲量暴漲2倍以上，有助國民黨反萊豬公投後續聲量。

「TPOC台灣議題研究中心」20日公布一份輿情聲量統計報告，透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，丁怡銘近半年聲量在「牛肉麵風波」曇花一現，而反萊豬公投也因國民黨聲援藻礁公投連署，以及近期聚焦黨主席內部佈局影響，導致聲量沉寂多時。而國民黨18日上午甫舉行完啟動宣講記者會，下午即爆出行政院聘用前發言人丁怡銘為機要顧問的消息，一連兩天，萊豬公投及丁怡銘回鍋聲量雙雙暴漲2倍以上。一時間討論焦點圍繞「萊豬」身上，更拉抬了反萊豬討論聲量，為丁怡銘回鍋爭議的延伸效果。

而透過QuickseeK快析輿情資料庫議題交叉分析，可發現近日藍營抨擊丁怡銘的言論，在整個萊豬攻防討論上佔有一定比例；18、19日「反萊豬公投」聲量都占丁怡銘個人聲量超過30%；回鍋爭議與藍營反萊豬公投宣講近乎同步啟動。成為此時藍營炒熱反萊豬討論的素材，將公投案緊扣丁怡銘過去的萊豬爭議，將其當作開刀對象，以拉抬反萊豬公投的聲量氣勢。

「TPOC台灣議題研究中心」公布丁怡銘和萊豬公投最新聲量。(圖/翻攝自 TPOC台灣議題研究中心)

「TPOC台灣議題研究中心」認為，反萊豬公投作為檢驗民進黨執政的期中考，國民黨勢必傾全黨之力投入議題交鋒，目前從空戰看來，丁怡銘回鍋的爭議佔據了一定份量，綠營未來是否會因為他持續失分？藍營是否能提供不同素材，讓反萊豬公投聲量持續維持？未來發展動向值得觀察。

(中時新聞網)