隸屬美軍空軍三澤基地的4架F-16，由沖繩嘉手納空軍基地出發，在巴士海峽有4架KC135空中加油機為其加油，F16其後在南海上空飛越羅斯福號戰鬥群。（圖／推特@DVIDSHub)

上周一(12日)美軍羅斯福號航空母艦戰鬥群在南海巡弋時，正值共軍派遣破記錄的25架軍機進行擾台行動，駐日美軍基地也派出4架F-16戰機由日本飛往南海，支援航空母艦羅斯福號打擊群。美媒分析稱，這些F-16滿載多種精準打擊彈與先進電戰莢艙，並配備反幅射導彈瞄準系統，按戰機型號判斷應是負責反雷達作戰的F-16CM戰機。雖然仍動用4架空中加油機，仍反映出美軍在台灣附近及熱點地區執行防禦性戰鬥巡邏能力。

據美媒《動力》雜誌報導，當羅斯福號航母戰鬥群巡弋南海之際，台海也面對25架共機對台灣西南方海域進行滋擾活動，數量打破近一年來的記錄。而隸屬美軍空軍三澤基地4架F-16，則由沖繩嘉手納空軍基地出發，另有4架KC135空中加油機則在巴士海峽現身，應是為F16加油，F16其後在南海上空飛越羅斯福號戰鬥群。

《東網》引述該報導說，美國空軍4架F-16戰機同日由日本飛往南海支援航空母艦羅斯福號戰鬥群，且罕見掛載大批精準彈藥出發，表明這不是一趟簡單遠程訓練任務，可能是一個戰術性應急行動，經充分計算後以此向解放軍發出訊號。

根據日本網民「伊織」（Iori）於上周六（17日）下午3時在東京橫田空軍基地所拍攝的照片顯示，由南海返回的4架F-16在橫田基地降落加油後，再於下午5時起飛北返三澤空軍基地。照片顯示，每架F16各掛載5枚超視距的AIM-120C7先進中程空對空導彈、1枚AIM9響尾蛇短程空對空導彈；其中一架F16掛載最新的AIM9X響尾蛇導彈，其餘3架則是舊款型號。

Japan-based USAF F-16s flew South China Sea mission fully loaded with live air-to-air missiles:https://t.co/g4CSUCycV3 — The War Zone (@thewarzonewire) April 19, 2021

報導說，每架F-16分別掛載1具AN/ALQ184電子戰莢艙與AN/ASQ高速反輻射導彈瞄準系統。從掛載裝備推斷，戰機型號應是負責反雷達作戰的F-16CM。此舉除了回應解放軍的舉動外，美軍F-16明顯是為配合羅斯福號，同時在南海出現。過去有未經證實的報導指出，解放軍軍機編隊曾在南海模擬攻擊美國海軍航母編隊。

報導分析稱，F-16掛載實彈出現在敏感的南海區域，反映美軍有能力在台灣附近及區內熱點地區，執行防禦空中戰鬥巡邏；美軍亦透過行動展示如何在重大危機時，把陸基空中戰鬥力量投射到台灣在內的衝突地區。美國空軍第35戰機聯隊下轄兩個F-16中隊，駐守在三澤空軍基地，負責監視中國、俄羅斯及北韓。

(中時新聞網)