台帛旅遊泡泡4月初開團，但民眾似乎不買單；國泰金控公布最新4月國民經濟信心調查，時事題聚焦民眾旅遊，受訪者僅1.4％有意願參加旅遊泡泡團，主要是防疫規定太繁瑣；調查同時顯現，過半民眾認為，全年旅遊支出占所得3％，是最合適的預算規模。

調查結果顯示，66.6％的民眾未來半年傾向在國內旅遊，其中，45％選擇本島跨縣市行程、17.1％計畫離島旅遊、4.5％為類出國行程，也有高達近3成民眾，目前沒有旅遊規劃。

根據交通部觀光局統計，2019年國人平均每人國內旅遊8.0次，每次旅遊支出2320元，出國旅遊平均每人0.72次，每人每次平均旅遊支出4萬7802元。

本次調查結果顯示，28％民眾預計未來半年旅遊支出約占年所得3至5％，25.7％民眾則願意花費1至3％年所得，預計花費年所得10％以上在旅遊支出的民眾僅4.4％；整體而言，54％民眾未來半年的旅遊支出佔年所得平均約3％。

國泰金控調查也同步顯示，國內疫情緩和，景氣展望維持高檔，提振民眾大額消費意願，強勁基本面數據提振股市情緒。

(中時 )