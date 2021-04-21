海洋委員會海巡署金馬澎分署第一O（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，於20日上午由金馬澎分署分署長廖德成主持。（金馬澎分署提供）

海洋委員會海巡署金馬澎分署第一O（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，於20日上午由金馬澎分署分署長廖德成主持。（金馬澎分署提供）

海洋委員會海巡署金馬澎分署第一O（馬祖）岸巡隊新任隊長布達典禮，於20日上午由金馬澎分署分署長廖德成主持，漁會總幹事曹成俤、第十海巡隊隊長呂志強及連江查緝隊副隊長許顥翰列席觀禮，廖分署長期許榮膺新職人員，強化民意交流，深入民心服務群眾，以堅定依法行政之立場，共同為馬祖地區盡心盡力，典禮儀式莊嚴隆重。

廖分署長於典禮中提到，第一O岸巡隊新任隊長陳柏璋上校，陸軍官校預官班87年班、國立臺灣海洋大學碩士98年班、海巡研究班98年班及國防大學戰爭學院正規班105年班結訓，歷任中隊長、所長、參謀主任、大隊長、總隊長、隊長等職務，學、經歷完整豐富，且具備充實之基層實務經驗，品德操守良好，學識能力俱佳，在部屬眼中是位處事堅決，肯為部屬著想，有責任心的好長官，相信一定能帶領單位，創造更卓越績效，持續鎮守國之北疆―馬祖，展現海巡捍衛國土的決心。

廖分署長表示，陳隊長持續帶領馬祖岸巡隊，與第十一巡防區指揮部共同查緝走私與非法偷渡；然面對馬祖地區地理環境特殊，冬季面臨海象惡劣及大陸抽砂船、漁船越界問題，但在全體同仁共同齊心協力下，俾能遂行各項任務；另因應防範新冠肺炎疫情及非洲豬瘟入侵我國，危害國人健康與生命安全，將以最嚴謹的態度，最高的標準，寧可多做，不可少做，加強邊境安檢措施，全力杜絕疫情傳入。

(中時 )