用柔性深蹲預防肌少症！

用腳跟著地擊退骨質疏鬆！

行動自如絕對是熟齡族的樂活基本要件

60+的你，一定要找回肌力、強化骨頭！

只要適當的運動就能讓肌肉和骨頭恢復年輕，

鍛鍊肌肉就用「柔性深蹲」，鍛鍊骨頭就用「腳跟著地」，

每個人都做得到！

動作簡單又容易持之以恆，隨時隨地都可以做，

短時間內就能有效鍛鍊因年紀增長而衰弱的下半身肌肉，

避免老化帶來的大部分健康危機，遠離臥床風險。

目標是即使到了七十歲、八十歲或九十歲都能來去自如，老得健健康康！

【精彩書摘】

我們身體裡的血液、內臟，還有骨頭等細胞，每天都一點一點地新陳代謝著。各部位的新陳代謝速度不同，一般以骨頭來說的話，一年約淘汰全部骨頭的十％，全部新陳代謝完成約得花五到六年。肌肉的狀況也一樣。只要以正確方式維持，無論幾歲，骨頭都可以很強健。

骨頭的主要功能是支撐身體，儲存鈣質，以及控制能生成新骨質的骨鈣素(osteocalcin)。為了維持生命機能，血液中的鈣離子必須保持一定的濃度。如果從飲食中攝取的鈣質不足，身體機能自然會從做為儲存庫的骨頭中，提取其中的鈣質並運送至體內各組織。這種用骨頭中的鈣質來補充的機制一旦變成習慣，骨量自然而然會減少。

年齡增長也是骨量流失的原因之一。骨頭裡有合成骨骼的成骨細胞和破壞骨頭的噬骨細胞，負責破壞舊的骨組織、製作新的骨組織，也就是骨的重塑。

二十歲到四十歲後半這段期間的骨量不太會改變，不過一旦年過五十，尤其是女性，破壞舊骨的機能會增強，如果什麼都不做的話，骨量就會漸漸減少。

男女的骨量變化。(圖/時報出版提供)

能夠生成新骨質的骨鈣素從骨骼中分泌出來後， 藉由血液運 送至全身，讓肌力，甚至是記憶力都能常保年輕活力，也能幫助體內膠原蛋白的生成。膠原蛋白是保持美麗肌膚不可或缺的元素。

由於骨量減少或骨質流失而提高了骨折的風險，就是骨質疏鬆症。一般來說若有以下情況，皆會被診斷為骨質疏鬆症。

股骨頸或腰椎的骨密度，其ＹＡＭ值(young adult mean)在七十％以下(以股骨頸是二十~二十九歲、腰椎是二十~四十四歲之健康成人的骨密度數值為一〇〇％做為比較基準)

股骨頸或腰椎的ＹＡＭ值在七十％以上、不到八十％，曾因跌倒而導致手腕關節、腳踝、肩、肋骨、骨盆等處骨折。

ＹＡＭ值七十~八十％，即使不曾骨折，但母親有骨質疏鬆症而引起髖骨骨折者，建議使用強效藥物治療。

骨質疏鬆症患者的骨頭呈現疏鬆狀。(圖/時報出版提供)

女性停經後，要留意雌激素分泌減少的情況

骨質疏鬆症較容易發生在高齡女性身上，使大家常常誤以為這是女性特有的疾病，其實男性也會有。

女性之所以較常罹患骨質疏鬆症，多半是因為停經後，負責維持成骨細胞和噬骨細胞平衡的雌激素分泌減少，因此導致噬骨細胞太過活躍。男性由於不會有像女性那樣雌激素分泌突然遽減的情況，因此骨量減少的速度會比女性來得緩慢些。

不同年紀之骨質疏鬆症發病率。(圖/時報出版提供)

是否曾經生產也會影響骨量多寡

「和周產期※與哺乳有關的骨質疏鬆症」目前沒有明確的定義，但常在懷孕、生產時發病，因此醫生們將其定義為「和周產期與哺乳有關的骨質疏鬆症」。

形成原因目前還有些不明之處。女性懷孕時，總共會有約三十克的鈣移轉到胎兒身上；哺乳期間為了製造母乳，一天約會流失一百六十 三百毫克的鈣，很可能是因為以上情況而有所影響。

女性因懷孕、哺乳而減少的骨量，即使不特別治療，只要回復和懷孕前一樣的生活習慣，骨量通常會在產後半年至四年間恢復原狀。不過，如果原本骨量就少、恢復期太短或連續生產，得到骨質疏鬆症的風險就會升高。

※妊娠二十二週後（一百五十四天）開始至出生後七天

罹患牙周病的風險是得到骨質疏鬆症的兩倍

年過四十歲的人中，平均每三人就有一人患有牙周病。牙周病是細菌引發的發炎性疾病。因為牙齒也是骨頭，成骨細胞與噬骨細胞的平衡與否，也決定了牙齒是強健還是脆弱。如果造成牙周病的細菌持續感染牙齒，會使噬骨細胞更加活躍。我在與信州大學、松本齒科大學的共同研究中發現，駝背非常嚴重的人，牙齒也很容易脫落。

糖尿病患者處於胰島素分泌不足或欠缺胰島素的狀態。胰島素要是不足，成骨細胞就不易增加，不容易製造出新的骨頭。不容易骨折(骨頭強度)的狀態必須是七十％骨量和三十％骨質。至於骨量和骨質之間相互影響的程度為何，詳細情況目前還不清楚，現在只知道糖尿病患者能夠抑制骨質劣化更甚於骨量的減少。

你的骨量是否已經減少了呢?(圖/時報出版提供)

(本文摘自《5分鐘柔性深蹲×腳跟著地：有效強化隨年齡流失的肌肉和骨質》/時報出版)

【作者簡介】

中村幸男

醫學博士。

日本長野縣出生，自治醫科大學畢業後，二○○六年至二○○九年在哈佛大學醫學部擔任講師，後擔任信州大學醫學部骨科講師。專長於骨頭、關節、骨質疏鬆症，曾榮獲許多日本與國際骨科研究相關獎項。為日本整形外科學會專門醫師、日本風溼學會專門醫師（JCR）、指導醫師、評議員、日本骨代謝學會評議員。

為了推廣延長健康壽命的觀念，活躍於長野縣內外並大力推動防止骨頭、運動障礙症候群（LCOMO）的活動。二○一五年起製作「骨質疏鬆症手冊」在信州大學醫學部附屬醫院骨科分送給治療中的病人，致力於骨頭保養照顧工作。曾上朝日電視台「全民家庭醫學」等節目向大眾宣導健康的重要性。

【譯者簡介】

謝晴

東吳大學中文系畢業，現為文字工作者。

譯有《叫不出名字的家事為什麼怎麼做都做不完？！無名家事圖鑑》、《不該忍耐的18種健康警訊》、《5分鐘走路治痛法》、《就是喜歡有氣質的自己》、《每天都是好心情》等健康、設計、心理勵志類書籍。

《5分鐘柔性深蹲×腳跟著地：有效強化隨年齡流失的肌肉和骨質》/時報出版

(中時新聞網)