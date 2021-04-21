【回憶殺】四、五年級生相信對「劉藍溪」不陌生，她曾是台灣影歌兩棲的玉女明星，24歲嫁給醫師後接觸佛法，隔7年剃度出家，從此消失演藝圈，僅留下昔日美好的作品供粉絲懷念。

劉藍溪16歲參觀台視歌唱比賽，清新脫俗的美貌吸引美工設計龍思良，引薦給導播認識，不久劉藍溪得到演出的機會，首張唱片《夕陽戀曲》相當暢銷，空靈、細膩又甜美的嗓音深受粉絲喜愛，陸續又推出《風兒別敲我窗》、《野薑花的回憶》、《小時候的願望》、《又是輕輕的風》等專輯，還被日本唱片公司相中，赴日受訓後發行三張單曲EP。

劉藍溪的唱片大賣，甚至拓展到日本。（圖／中時資料照）

劉藍溪【野薑花的回憶】Official Lyric Video

除了清新的民歌，劉藍溪也受到瓊瑤青睞，找她演文藝電影《雲且留住》、《聚散兩依依》，只不過都是小家碧玉、女主角閨密等角色，被封「永遠的第二女主角」；80年代劉藍溪到香港發展，希望能有更多表現空間，終於在電影《邪完再邪》演女主角，可惜票房普普；隔年回台繼續拍電影《亮不亮沒關係》，擔任劇中女一，票房依舊無起色，令她感到萬分挫敗。

劉藍溪曾在電影《聚散兩依依》留下倩影。（圖／中時資料照）

拍完《亮不亮沒關係》隔年，24歲的劉藍溪選擇嫁給大10歲的內科醫師梁榮基，她表示不會因為結婚放棄工作，但隔年因丈夫要到美國修習糖尿病相關課程，隨夫搬到當地，在先生的鼓勵下，劉藍溪鑽研佛法，領悟到人生新價值，當丈夫完成醫學課程要回台繼續看診時，她選擇留在美國法雲寺和妙境師父學法。

劉藍溪在美國修習佛法，5年後正式落髮為尼。（圖／中時資料照）

在美國學了5年佛法，劉藍溪動念剃髮出家，獲得丈夫的成全，得到法號「道融」，剃度時雙親在一旁陪伴，劉藍溪邊跪邊默念：「不要哭！千萬不要哭！」完成儀式。出家後，道融法師始終保持低調，直到1997年達賴喇嘛訪台，擔任翻譯的她對外說明自己不是受到打擊才出家，是因為同修的鼓勵和影響，從此和佛法結下不解之緣，透露學佛以後每天都過得快樂、知足；回首過去在演藝圈的點滴，道融法師以「過眼雲煙」形容，很感謝粉絲的喜愛，如果能活在別人心中，也是珍貴的一段經歷。

劉藍溪結婚生子後出家，法號「道融」，表示學佛很快樂。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)