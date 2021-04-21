想要入手高CP值的旗艦級手機？以「敢越級」為品牌理念的realme，日前正式發表了realme GT，搭載高通Snapdragon 888處理器。以品牌定位來說，將是高貴不貴的機種，到底表現如何一起來瞧瞧。

realme GT日前已經在中國大陸市場正式發表，以下是大陸版本的測試成績，有興趣的朋友可以參考。首先陸版外包裝寫的就是realme的中文品牌名稱「真我」，台灣版本的話確定會以realme GT現身，相關簡體中文字樣也會改為繁體字樣。

realme GT陸版包裝盒與手機。（黃慧雯攝）

realme GT陸版包裝配件（台版充電器與充電線都會不一樣）。（黃慧雯攝）

realme GT共有「曙光、銀河戰艦及深海飛艇」三個版本（目前尚未確認台灣會推出哪些版本）。其中銀河戰艦及深海飛艇為3D熱彎玻璃版。在3D玻璃的後蓋上，深海飛艇版本透過特殊膜片，呈現意境深邃的黑色，若隱若現的幽藍詮釋著深海潛艇的深不可測，別有一番美感。

realme GT陸版左側。（黃慧雯攝）

realme GT陸版右側。（黃慧雯攝）

realme GT陸版頂部。（黃慧雯攝）

realme GT陸版底部。（黃慧雯攝）

realme GT陸版搭配雙SIM卡卡槽。（黃慧雯攝）

realme GT陸版採用打孔螢幕設計，前置鏡頭位在左上角。（黃慧雯攝）

配件包含USB充電器（陸版在台灣110V電壓下僅支援50W閃充），根據realme官方提供的資訊，台版充電器會改為Type-C連接埠（預計充電線也會改為Type-C to Type-C版本），可支援65W閃充，搭配4500mAh（典型值）電池，35 分鐘可充滿100%。在大陸推出的有8GB、12GB RAM（LPDDR5），128GB、256GB ROM（UFS 3.1）的選項，台灣將引進8GB+256GB版本。從跑分來看realme GT（8+128GB）版本在安兔兔評測取得687258分（根據安兔兔資訊勝過82%設備），在Geekbench 5則是在單核心、多核心項目分別取得1139、3428的成績，比先前小米11的Geekbench 5成績超出不少。

realme GT安兔兔評測跑分（左）與Geekbench 5跑分結果。（手機截圖）

機身右側為電源鍵，左側則有分離式的音量鍵，底部有USB-C連接埠與3.5mm耳機孔（包裝未付有線耳機），並有一個透明軟質保護殼。採用雙SIM卡設計，無法支援microSD卡擴充。正面採用打孔螢幕設計，前鏡頭位在左上角。螢幕為搭載6.43吋三星Super AMOLED螢幕，解析度2400x1080，支援100% P3廣色域、色彩飽和度是98% NTSC，支援120Hz螢幕更新率、360Hz的觸控採樣率，同時支持4096級亮度調節，螢幕占比達到91.7％，機身重量是186公克。

realme GT前置鏡頭是視野78度f/2.5的1600萬畫素相機，支援最高1080p @30fps錄影，與人像虛化、縮時攝影、全景、美顏、HDR、超級夜景等模式，具備人臉辨識、濾鏡、前置拍攝翻轉、人像畸變校正等功能。主相機則是6400萬畫素主相機（視野78.6度f/1.8，採用Sony IMX682感測器）、800萬畫素超廣角相機（視野119度f/2.3），以及200萬畫素微距鏡頭（視野88.8度f/2.4）的三鏡組合，具備6400萬畫素模式、超級夜景、全景、專業模式、縮時攝影、背景虛化、HDR、超廣角、超級微距、AI場景辨識、AI美顏、濾鏡、炫彩模式等拍照功能；錄影則可支援最高4K @60fps錄影格式，具備EIS影片防手震、UIS影片超級防手震、UIS Max影片超級防手震等特性。

realme GT廣角與超廣角對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro廣角與超廣角對比。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro日間實拍（1）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro日間實拍（2）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro日間實拍（3）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro日間實拍（4）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro夜間實拍（1）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro夜間實拍（2）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro夜間實拍（3）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro夜間實拍（4）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro夜間實拍（5）。（黃慧雯攝）

realme GT對比iPhone 12 Pro夜間實拍（6）。（黃慧雯攝）

透過簡單對比iPhone 12 Pro（三顆相機都是1200萬畫素）的日夜拍，可以發現在日間拍照上，realme GT的色調上頗為宜人，背景虛化的效果也很不錯，但iPhone 12 Pro在色彩還原上比較準確，跟人眼所見更為接近；另外因為微距鏡頭的加持，在近拍上當然更未出色。夜拍上，則呈現比iPhone 12 Pro更為明亮的效果，但同樣是iPhone 12 Pro的色彩還原程度比較好，realme GT的色調還原後比較鮮豔一些。

此外realm GT搭配全新升級的Hyper Boost 4.0加速引擎，通過系統級的資源智能調度，讓遊戲功耗最高能降低9.8%，遊戲時的機身溫度最高降低1.2度。線性馬達、立體聲雙揚聲器、realme多螢幕功能及realme酷冷散熱背夾，都能為遊戲提供沉浸式體驗。而VC Boost——新一代 3D鋼化液冷散熱技術，面積效率全面升級。鋼銅複合內部結構，令導熱效果更好，VC內部水氣循環更快。另外配合多層立體式石墨散熱，100%全覆蓋核心發熱源。高通Snapdragon 888雖然是當前高通最強的手機晶片，但是在功耗上表現不是非常良好，在意的消費者可以親自體驗realme GT在遊戲時的溫控與散熱效果，感受它冷酷戰神的定位。

其餘特性包含支援藍牙5.2、Wi-Fi 6增強版，雙頻GPS，具備雙立體聲揚聲器、杜比全景聲音效、Hi-Res Audio認證。採用基於Android 11的realme UI 2.0。

realme官方將在4月22日12:00官方粉絲團直播發表realme GT。更多產品細節將於線上發表會中公開（相信也包含台灣售價），線上發表會期間還將不定期放送realme GT 1,000元專屬折扣碼，real迷有機會不要錯過。

(科技)