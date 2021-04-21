想要入手高CP值的旗艦級手機？以「敢越級」為品牌理念的realme，日前正式發表了realme GT，搭載高通Snapdragon 888處理器。以品牌定位來說，將是高貴不貴的機種，到底表現如何一起來瞧瞧。
realme GT日前已經在中國大陸市場正式發表，以下是大陸版本的測試成績，有興趣的朋友可以參考。首先陸版外包裝寫的就是realme的中文品牌名稱「真我」，台灣版本的話確定會以realme GT現身，相關簡體中文字樣也會改為繁體字樣。
realme GT共有「曙光、銀河戰艦及深海飛艇」三個版本（目前尚未確認台灣會推出哪些版本）。其中銀河戰艦及深海飛艇為3D熱彎玻璃版。在3D玻璃的後蓋上，深海飛艇版本透過特殊膜片，呈現意境深邃的黑色，若隱若現的幽藍詮釋著深海潛艇的深不可測，別有一番美感。
配件包含USB充電器（陸版在台灣110V電壓下僅支援50W閃充），根據realme官方提供的資訊，台版充電器會改為Type-C連接埠（預計充電線也會改為Type-C to Type-C版本），可支援65W閃充，搭配4500mAh（典型值）電池，35 分鐘可充滿100%。在大陸推出的有8GB、12GB RAM（LPDDR5），128GB、256GB ROM（UFS 3.1）的選項，台灣將引進8GB+256GB版本。從跑分來看realme GT（8+128GB）版本在安兔兔評測取得687258分（根據安兔兔資訊勝過82%設備），在Geekbench 5則是在單核心、多核心項目分別取得1139、3428的成績，比先前小米11的Geekbench 5成績超出不少。
機身右側為電源鍵，左側則有分離式的音量鍵，底部有USB-C連接埠與3.5mm耳機孔（包裝未付有線耳機），並有一個透明軟質保護殼。採用雙SIM卡設計，無法支援microSD卡擴充。正面採用打孔螢幕設計，前鏡頭位在左上角。螢幕為搭載6.43吋三星Super AMOLED螢幕，解析度2400x1080，支援100% P3廣色域、色彩飽和度是98% NTSC，支援120Hz螢幕更新率、360Hz的觸控採樣率，同時支持4096級亮度調節，螢幕占比達到91.7％，機身重量是186公克。
realme GT前置鏡頭是視野78度f/2.5的1600萬畫素相機，支援最高1080p @30fps錄影，與人像虛化、縮時攝影、全景、美顏、HDR、超級夜景等模式，具備人臉辨識、濾鏡、前置拍攝翻轉、人像畸變校正等功能。主相機則是6400萬畫素主相機（視野78.6度f/1.8，採用Sony IMX682感測器）、800萬畫素超廣角相機（視野119度f/2.3），以及200萬畫素微距鏡頭（視野88.8度f/2.4）的三鏡組合，具備6400萬畫素模式、超級夜景、全景、專業模式、縮時攝影、背景虛化、HDR、超廣角、超級微距、AI場景辨識、AI美顏、濾鏡、炫彩模式等拍照功能；錄影則可支援最高4K @60fps錄影格式，具備EIS影片防手震、UIS影片超級防手震、UIS Max影片超級防手震等特性。
透過簡單對比iPhone 12 Pro（三顆相機都是1200萬畫素）的日夜拍，可以發現在日間拍照上，realme GT的色調上頗為宜人，背景虛化的效果也很不錯，但iPhone 12 Pro在色彩還原上比較準確，跟人眼所見更為接近；另外因為微距鏡頭的加持，在近拍上當然更未出色。夜拍上，則呈現比iPhone 12 Pro更為明亮的效果，但同樣是iPhone 12 Pro的色彩還原程度比較好，realme GT的色調還原後比較鮮豔一些。
此外realm GT搭配全新升級的Hyper Boost 4.0加速引擎，通過系統級的資源智能調度，讓遊戲功耗最高能降低9.8%，遊戲時的機身溫度最高降低1.2度。線性馬達、立體聲雙揚聲器、realme多螢幕功能及realme酷冷散熱背夾，都能為遊戲提供沉浸式體驗。而VC Boost——新一代 3D鋼化液冷散熱技術，面積效率全面升級。鋼銅複合內部結構，令導熱效果更好，VC內部水氣循環更快。另外配合多層立體式石墨散熱，100%全覆蓋核心發熱源。高通Snapdragon 888雖然是當前高通最強的手機晶片，但是在功耗上表現不是非常良好，在意的消費者可以親自體驗realme GT在遊戲時的溫控與散熱效果，感受它冷酷戰神的定位。
其餘特性包含支援藍牙5.2、Wi-Fi 6增強版，雙頻GPS，具備雙立體聲揚聲器、杜比全景聲音效、Hi-Res Audio認證。採用基於Android 11的realme UI 2.0。
realme官方將在4月22日12:00官方粉絲團直播發表realme GT。更多產品細節將於線上發表會中公開（相信也包含台灣售價），線上發表會期間還將不定期放送realme GT 1,000元專屬折扣碼，real迷有機會不要錯過。
(科技)
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