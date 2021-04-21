國道上不少駕駛貪圖方便，喜歡從路肩超車，再從匝道口切入，導致後方車輛不滿引發糾紛。一輛白色休旅車從路肩超車，嚇得聯結車駕駛按喇叭，休旅車駕駛惱羞成怒開始逼車，但最後超慘下場讓所有人都笑翻。

事情發生在美國紐約的洲際公路上，白色福特休旅車男子貪圖方便，開到路肩後從匝道硬切回來，讓後方聯結車駕駛嚇得按喇叭提醒，未料福特駕駛惱羞，故意開道聯結車前方，開始一路急煞逼車，不論聯結車如何變換車道，福特就是死卡在前方。

遭按喇叭的福特駕駛惱羞成怒，開始一連串的急煞逼車行為。(圖／影片截圖)

糾纏了約2分鐘後，聯結車見福特沒有收手的打算，索性就放開煞車，順其自然讓車撞了上去，由於福特正巧再變換車道途中，側身被撞後就失控打滑撞至安全島。

《B.C. & Lowy》翻譯分享影片後，讓所有人直呼療癒：「暴力不能解決所有問題，但可以解決有問題的人」、「警告，本影片引起極度舒適」、「小明又忘記他不是在網路上了」、「根本自己找撞的」、「哪來的自信在大車面前鬼切」、「大車司機已經脾氣很好了欸說真的，可以忍這麼久」、「他爸沒教他打架是要挑對象的嗎」。

根據《B.C. & Lowy》表示，這輛福特休旅車駕駛不僅車被撞爛，警方到場檢視行車紀錄器後，給了福特駕駛包含危險駕駛、不當駕駛、切換車道未打方向燈等5張一共1255美元(約台幣3.5萬)的罰單，而該駕駛違規次數過多，遭吊銷駕照18個月，甚至在被撞的當下還嚇到失禁，大號全拉在褲子上，除了罰單、修車費用外，還必須額外付出乾洗費，可說滿盤皆輸還丟大臉。

影音取自YouTube/B.C. & Lowy，若被刪除請見諒。

(中時新聞網)