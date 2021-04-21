立委馬文君向國防部爭取，在南投縣開設「國防部非營利幼兒園」，獲得國防部、教育部同意，20日會同國防部政戰局副局長劉慶斌少將、後備指揮部政戰主任武立文少將、南投縣後備指揮部指揮官林育賢上校、教育部國教署主祕王鳳鶯、南投縣政府教育處等單位會勘，將以平價收費減輕年輕家庭的負擔。

馬文君指出，行政院目前正推動「托育公共化、完善幼兒照顧環境」的政策，國防部配合中央政策，先期在台北市中山區開設「國防部大直非營利幼兒園」，頗受各界好評，後續將在2022年完成北、中、南、東等合適的縣市開辦「非營利幼兒園」，以落實軍人安家、軍眷安心的目標，托育對象為少校階以下基層官兵，以平價收費減輕家庭負擔，讓專注於戰訓任務的軍職人員可兼顧工作及家庭，滿足基層官兵托育需求。

馬文君在立法院外交國防委員會，關心國軍幼兒托育環境，認為南投地區也應增設「國防部非營利幼兒園」，國防部初步盤點南投市區的後備指揮部駐地「明德營區」大門右側067營舍，適合開設「非營利幼兒園」，園區空間為一樓層RC建築，建築面積約60坪，且西側有籃球場，可提供幼兒充足戶外活動空間，門口緊臨南投市民族路，鄰近南投縣議會、南投高中等文教機關，符合開設1班30人的公托標準。

教育部國教署表示，國防部為推動公共化教保服務設施，所規畫南投地區增設幼兒園園區場址，授課學習環境空間充足，符合1班30人職場互助教保服務中心的設置規畫，國教署後續會協助「國防部非營利幼兒園」建築物裝修及購置教學設備經費，開辦後，也會補助辦理其相關業務經費及繳交費用差額補助，使南投縣的「國防部非營利幼兒園」滿足家長托育需求，提供平價、優質、普及、近便教保服務的目標。

馬文君表示，「國防部非營利幼兒園」招收幼兒對象有「法定需協助幼兒」、「國軍眷童（含警、消、海巡）」、「周邊居民」及「一般縣民」等，不僅可以具體落實官兵照顧，又可兼顧弱勢及回饋周邊里民的目標，對於活化國軍土地，鼓勵年輕家庭生養子女、減輕家庭育兒負擔，目前先行規畫一班30人，再爭取南投縣其他鄉鎮增設「國防部非營利幼兒園」。

(中時 )