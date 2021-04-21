樂高集團宣布將全面拓展樂高超級瑪利歐 (LEGO Super Mario) 系列產品線，正式加入瑪利歐的雙胞胎兄弟路易吉，並帶來更具互動性的全新玩法，透過兄弟間的互動創造獨特遊戲體驗，「路易吉冒險主機」將於21 日11時起開放預購，消費者可於樂高授權專賣店或momo樂高官方旗艦館進行預購，首波預購更特別贈送亞太區獨家超級瑪利歐限定萬用包，以及台灣獨家好禮刺毛怪和蘑菇地形贈品包。

樂高超級瑪利歐系列在2020年首度推出即引起全球粉絲關注，創新玩法將超級瑪利歐從遊戲螢幕帶到樂高世界當中，樂高集團於於20日正式宣布，粉絲們期盼的雙胞胎兄弟路易吉也將正式加入系列產品線中，為樂高超級瑪利歐世界帶來權新篇章。

全新「路易吉冒險主機」與2020年推出的「瑪利歐冒險主機」相同，將成為解鎖樂高超級瑪利歐冒險世界的新入口，能與全系列其他擴充盒組相容，透過不斷拼砌組合與重建，搭配專為此系列開發的免費應用程式LEGO Super Mario APP，不僅能追蹤自己的遊戲紀錄，更能從中挖掘創意拼砌靈感，在安全的互動平台上自由分享自己的創意，帶來更豐富的遊戲體驗。

樂高超級瑪利歐系列新品登場，全新路易吉人偶將以代表性的綠色衣服與帽子現身，並具有具辨識性的獨特聲音。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

路易吉冒險主機將成為解鎖樂高超級瑪利歐試借的新入口，可與全系列擴充盒組相容，帶來更豐富的遊戲體驗。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

路易吉互動人偶與瑪利歐人偶同樣具有顏色辨識功能、液晶螢幕與能夠發出經典超級瑪利歐遊戲音樂的內建喇叭，不同的是他獨有的鬍鬚樣貌、代表性的綠色衣服與帽子以及具辨識性的獨特聲音，略微高出瑪利歐的身高則以一片樂高積木的高度來呈現，完整重現了玩家們記憶中的路易吉，玩家只要在起點到終點之間，通過旋轉蹺蹺板挑戰，並與新角色粉紅色耀西互動或攻擊枯骨栗寶寶，就能從中獲得遊戲金幣，搭配能夠觸發不同音效的全新牛軋糖色樂高積木，為樂高超級瑪利歐挑戰帶來無限可能。任天堂公司執行董事與遊戲製作人手塚卓志以及樂高產品與行銷總監Julia Goldin都對全新加入的路易吉充滿期待，希望為玩家帶來不一樣遊戲旅程。

樂高路易吉冒險主機將於21日11時起開放預購，亞太區首波預購特別加贈獨家超級瑪利歐限定萬用包。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

樂高超級瑪利歐系列推出全新路易吉冒險主機，首波預購即可獲得台灣獨家預購贈禮刺毛怪和蘑菇地形贈品包。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

隨著路易吉加入，樂高超級瑪利歐系列全新旅程展開，路易吉冒險主機將於8月1日正式上市，並於21 日上午11時起開放預購，消費者可於樂高授權專賣店或momo樂高官方旗艦館進行預購，首波預購更特別贈送亞太區獨家超級瑪利歐限定萬用包，以及台灣獨家好禮刺毛怪和蘑菇地形贈品包。

(科技)