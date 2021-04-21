歐洲聯盟藥品管理局今天表示，針對美國成人施打嬌生公司的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後出現罕見血栓情況，經調查後發現二者可能有關，但注射疫苗的好處仍大於風險。

路透社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）發現，出現血栓的美國嬌生公司（Johnson & Johnson）疫苗接種者全在60歲以下，大多是女性，且在施打後3週內出現症狀。

歐盟藥品管理局還指出，大多數案例發生血栓部位在腦部和腹部，與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的COVID-19疫苗情況類似。

歐盟藥品管理局表示，內部安全委員會做成結論，認為嬌生疫苗應在標籤中加入警語，警告施打後可能出現不尋常的低血小板血栓情況。

歐盟藥品管理局補充說，他們的評估是參考所有目前可得的證據，包括美國通報的8宗案例。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100421

(中央社)