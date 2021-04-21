隨著科技進步，不少宣傳事項都改用電腦打字，但仍有少部分人習慣用手寫。一名男網友PO出照片，表示自己自從被房東太太發現有練字之後，三不五時就被抓去寫告示牌，照片曝光網友也笑翻，直說「很快就要當上房東了」。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO出2張照片，分別是房東太太手寫的告示牌與自己寫的告示牌，只見原PO的毛筆字寫得非常漂亮，還俏皮的附上了憤怒的符號。原PO也打趣表示：「自從房東太太發現我有練字後…三不五時就得幫忙題寫告牌，只想說房東太太我還想繼續努力啊！」

男網友貼出自己與房東太太手寫告示牌對比圖，網友一看秒懂笑翻，直說「下任房東就是你了」。(圖／爆怨2公社)

對比照曝光網友也大讚：「字也太美」、「寫的真好看」、「一比對高下立判」、「難怪現在都叫你寫XD」，不少人揶揄：「房東太太我不想努力了」、「看來當上房東不遠矣」、「下任房東人選已出爐」、「左邊那是...房東太太的血書嗎」，但也有眼尖網友抓包錯字：「是公德心不是功德心」。

對此原PO則表示自己的字是被太座逼出來的，已經結婚有家庭，內文只是開玩笑。

(中時新聞網)