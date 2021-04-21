臉書社團「靠北警察」20日傳出一則貼文，指稱有名分局長半夜開私車且不開大燈，偷偷跟著巡邏車被發現，被警員攔下準備以未開大燈開罰時，該分局長還重複跳針「我是分局長」，由於文中有提到高市警局所創臉書粉絲頁「愛與鐵血」以及把基層當狗操的關鍵字，高雄警界瘋傳是苓雅分局長梁東山，但分局對外否認傳聞，並指梁東山19日深夜全程都在派出所指揮處置當日發生的傷害致死案件。

貼文指出，都已經做到分局長，還整天疑神疑鬼，自己半夜開私車不開大燈，偷跟巡邏車被巡邏發現，把他攔下來問為什麼半夜沒開大燈，還只會跳針重複「我是分局長」，但該名員警不領情，仍對「分局長」開罰，並貼文砲轟「難不成我瞎啊，我會看不出來你是分局長嗎？況且你是分局長又怎麼樣，內褲大到穿不下是不是？要搞你機會多的是，好險我有開你罰單，不然我會覺得對不起這身制服。」

此外，該名員警更怒嗆，雙方的盤查對話，都已經被旁邊的路人側錄了，並且也跟民眾要到錄影檔，他知道提供給媒體不能是密錄器的畫面，不會像「愛與鐵血」一樣，用密錄器的執勤畫面來發文，此文一出引發大片讚聲，並敲碗期待公布分局長身分。

由於文內提及「愛與鐵血」以及把基層當狗操的關鍵字，不少人猜測是高雄警界被視為對基層最嚴苛的苓雅分局分局長梁東山，但分局20日晚間發出澄清聲明表示，臉書貼文並未明確指出是該分局長，且經過查證，案情內容也非屬苓雅分局。

另外，苓雅分局19日晚間7時許在福德所轄內發生傷害致死案件，分局長梁東山也在該案發生後，全程於福德派出所指揮處置該案件，並持續待至20日深夜仍在場處理該案，有相關警員在場且監視錄影畫面可稽。

(中時 )