大陸男星鹿晗2017年10月認愛小7歲女星關曉彤，一度癱瘓微博，在粉絲圈引發軒然大波，兩人公開戀情後越愛越高調，而20日是鹿晗31歲生日，關曉彤一直到晚上都沒動作，讓一票粉絲等到心急，瘋猜兩人是否分手了，最後在深夜11點多，關曉彤才曬出甜蜜合照，令粉絲鬆一口氣。

自認愛以後，關曉彤和鹿晗每年遇到對方生日時，總會在零點發文獻祝福，回顧以網，舞關曉彤在2018、2019、2020年的4月20日，分別於凌晨0點整、0點17分、0點30分發文，替男友慶生的同時，還會附上一張對方私照，相當甜蜜。

網友本來以為今年也會第一時間看到關曉彤秀恩愛，未料等了一整天都沒動靜，引來大家揣測兩人是否感情生變，加上之前就有他們已在去年分手的消息瘋傳，更是讓外界不禁多作聯想。

關曉彤曬合照替男友甜蜜慶生，選在23:31藏真愛密碼。（圖／翻攝自微博）

幸好，關曉彤最後仍沒讓粉絲失望，在20日晚上23點31分，曬出兩人合照，發文tag鹿晗，寫下「生日快樂啦」，照片中，兩人頭貼著頭，鹿晗還抱著一束白玫瑰，相當甜蜜，連續第4年的生日祝福沒間斷。

更有網友發現關曉彤選在23點31分發文，似乎藏有她自己23歲、鹿晗31歲的真愛密碼，並指出往年都是發鹿晗個人照，今年卻是甜蜜合照，讓許多粉絲激動直呼「哇哦 居然是特意卡點」、「把我今天虐的都補回來了」、「終於等到啦！好浪漫的卡點」，在陸網掀起熱烈討論。

(中時新聞網)