行政院長蘇貞昌為何找丁怡銘回鍋政院擔任機要顧問？前民進黨立委沈富雄認為，蘇貞昌應覺得放他給別的派系用或讓他投閒置散太可惜了。此外，對於丁怡銘致電去立法院長游錫堃辦公室開嗆的態度，沈富雄說，「這顯現民進黨有一個毛病，就是派系之間的成見看的很重，反而對憲政和憲法體制之間的分際看得很輕」。

沈富雄20日晚間上TVBS政論節目「少康戰情室」，談及丁怡銘回鍋一事，他個人認為，蘇貞昌是愛丁怡銘這人的才幹，覺得他有用，放給他給別的派系拿去用或讓他投閒置散，太可惜了，還是收回來為黨、為國所用。

行政院顧問丁怡銘。（圖為資料照/政院提供）

對於丁怡銘致電去立法院長游錫堃辦公室開嗆的態度，游錫堃回應，兩院都是憲政機關，應相互尊重，有什麼事循正常管道溝通。沈富雄說，民進黨都有這個毛病，即對派系之間的成見，看的很重，但對憲政和憲法體制之間的分際，是看得很輕。沈富雄說，一般來說，立法院跟行政院的若出現對立，憲政上行政院應該是要賣一點面子給立法院，因為丁怡銘只是一個顧問而已，他跑去嗆游錫堃的幕僚，他覺得這有點過頭了，蘇貞昌應該訓他一下。

沈富雄並指出，大家如果仔細去看民進黨內鬥或批判，不管是行政、立法或部會之間，一定是跨過派系打對方，派系自己人不打自己人。

資深媒體人趙少康總結表示，憲政體制上，行政院受到立法院監督，行政院應該尊重立法院，但實質上，行政院心理，根本沒把立法院放在眼裡，尤其現在民進黨立委佔多數，根本已經跟行政院立法局差不多，過去民進黨執政5年，行政院哪個重大法案，立法院有擋過？

(中時新聞網)