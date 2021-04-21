台中市長盧秀燕曾到第二公有零售市場，為攤商大力推銷市場各項新鮮水產、蔬果、肉品。（盧金足攝）

台中市豐原市場公廁整修後，乾淨美觀又實用，美化菜市場公廁，民眾按讚。（盧金足攝）

台中市烏日市場電梯汰換工程啟用，增加買菜便利性。（盧金足攝）

叫我第一名！台中市傳統市集參加109年度「經濟部優良市集及樂活名攤評核」，以整齊、清潔、明亮的環境，連莊全國15處評核縣市第一名，獲「菜市場金馬獎」美譽的評核中摘星3891顆，相較去年度1702顆星「翻倍」成長，創下全台縣市唯一突破3000顆星的亮眼成績。

近年來連鎖商場與大賣場如雨後春筍營業，但是傳統市場的美味、人情味，仍然創造人潮帶來錢潮的吸引力。

台中市的菜市場獲「109年經濟部優良市集及樂活名攤評核」評核縣市名攤總星數第1名，贏得全國新高紀錄3891顆星，台中傳統市集大放異彩，幕後推手台中市政府經濟發展局的改造能量，將菜市場改頭換面，打造嶄新品牌價值，品牌力進階成競爭力。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，為提升傳統市場競爭力及推動市集創新發展，每年除固定編列並向中央爭取市場硬體改善經費，優化市場環境外，透過招商引資與民間合作，或以多目標使用方式來活化低度使用市場，進一步提高市場經營績效。

此外，藉由辦理行銷活動及攤商輔導課程，積極提升市集軟實力，協助傳統市集在現今商業競爭及疫情逆境中找到「品牌定位」和「新價值」。

傳統菜市場是很多台中市民的大廚房，更是新鮮食材的超級冰箱，經發局為改善大眾對傳統市場老舊印象，市府持續編列經費改善市場硬體環境，109年投入約2億200萬元預算，包括辦理本市5處公有零售市場耐震補強、6處市場公廁整修、10部市場電梯汰換，以及協助攤商申請肉品冷鏈設備、設置哺乳室，更邀聘專家學者提供精進建議，如環境美化、便民標示及友善設施等。

此外，因應新冠肺炎疫情，民眾減少群聚，衝擊傳統市場買氣，為振興傳統市場經濟，110年持續推動公有市場環境優化，針對台中市21處公有零售市場進行設施改善，提升市場環境舒適度，打造整潔、美觀又親民的菜市場。

經發局強調，為提升市場用地使用效率，以委託民間經營、多目標使用及促參等方式引進民間優質廠商進駐，109年計有35處委外市場持續營運、110年規劃再完成10處委外市場的招標及續約。

值得一提的是，在BOT案件方面，除已成功招商引進大型國際零售商場的南屯好市多、文心家樂福、IKEA外，109年度更啟動北屯錦村市場招商，預計規劃大型購物中心進駐。

不僅能活化市有土地與加速區域發展，更提升在地就業機會，於有效發掘民間商機來打造現代化新市場的同時，更締造政府、企業與民眾「三贏」且共利、共榮局面。

去年為融合傳統與創新，市府嘗試翻轉傳統市場經營模式，舉辦許多攤商轉型活動，例如傳統市場青商經營提升計畫、古早味美食嘉年華、名攤名產行銷活動等，結合台中購物節熱潮，帶動傳統市集美食熱度，更以各式活動吸引不同年齡層民眾走入市場。

經發局鼓勵攤商參加經濟部「優良市集暨樂活名攤」評核，增加攤商自我認同，期盼台中傳統市集能持續發展成為更具舒適、人情味的優質市集，吸引更多民眾前往消費體驗。

振興市場經濟！經發局今年規劃於7處公有市場辦理10場青商市集活動，一圓青年創業夢，並與經濟部合作進行市集軟硬體輔導改善及攤位提升改造計畫，持續投入資源優化市集，輔導各家市場精益求精，讓各地都知道台中市場好好吃、好好買、好好玩。

(中時 )