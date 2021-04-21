民眾已經開始習慣防疫生活，開始自煮料理生活的消費者也越來越多，而因著台灣家中空間較小，加上台式料理的習慣從蒸煮到炸烤都有，多功能的廚電就不約而同地成為了料理新手，或是已經有相當經驗的使用者的必需品，Panasonic也在今年母親節再度推出各式熱銷廚電優惠，讓消費者能夠因應需求，購買新廚電來烹調不一樣的菜色。

Panasonic蒸氣烘烤爐NU-SC180B，5月31日前加碼送500元7-11商品卡、8月17日前買就送G&W日式10件餐具組。（Panasonic提供）

要數近年最受歡迎的廚電，蒸烤爐可是首選之一，Panasonic的蒸氣烘烤爐正是一機能做到蒸、烤、煎、炸、烘、燉等的各種料理，其採用直噴式水蒸氣加熱的方式，以高溫蒸氣滲透食材內部，鎖住水分與營養，透過120˚C快速蒸魚或肉類等，能夠鎖住食材鮮味，同時逼出多餘油脂、鹽分，還有100˚C原味蒸的功能，烹調蒸蛋、蔬食類就能完整保留食物原味營養，另內建燉湯、健康炸等行程，及內建了6項自動清潔模式，按一下即可進行自動潔淨，使用者就不必再擔心後續清潔的問題；5月31日前加碼送500元7-11商品卡、8月17日前買就送G&W日式10件餐具組。

Panasonic日本製可變壓力IH電子鍋SR-PAA100，5月31日前回函送日本進口金芽米及咖啡手沖壺，8月17日前買就送G&W日式10件餐具組。（Panasonic提供）

Panasonic也推出了日本同步銷售日製的可變壓力IH電子鍋，其不僅獲得蟬聯3年米其林一星主廚野村裕二的愛用肯定，更是在日本連續9年都稱霸銷售第一，主打以以IH全面大火力加熱，米粒可從上到下充分翻攪且均勻受熱，還有日本獨家專利的「循環可變壓力」技術，經5次加壓及減壓的循環變化後，米飯變得更加蓬鬆、Q彈及香甜，內建了24項炊煮行程，以選擇想要的米飯口感；8月17日前買就送G&W日式10件餐具組，5月31日前回函送日本進口金芽米及咖啡手沖壺。

Panasonic冷萃咖啡機NC-C500，8月17日前買就送手動研磨器組。（Panasonic提供）

Panasonic大容量果汁機MX-V288，8月17日前買就送附潛水布套的廣口真空保溫瓶。（Panasonic提供）

而在疫情期間，不少民眾都對生活品質的要求有所提升，Panasonic的全新冷萃咖啡機就能在10分鐘內完成一杯沁涼的咖啡，其採「氣壓萃取技術」，透過氣壓反覆抽取，快速萃取出咖啡精華，還有內建3段濃度可以調整，將原本需要12小時以上的冷萃過程大大縮短，還能轉換成「冷萃茶模式」，8月17日前買就送手動研磨器組。另外還有Panasonic新款大容量果汁機，搭配96%切削率的鋸齒鍍鈦鋼刀，不管果汁、冰沙等都能一樣搞定，8月17日前買就送附潛水布套的廣口真空保溫瓶。

(中時 )