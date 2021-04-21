蘋果（Apple）今（21）日舉行Spring Loaded（踏春而來）線上發表會，其中最大的亮點就是推出iPhone 12以及iPhone 12 mini紫色款式，可謂是與春季相當符合的新品，台灣市場將在4月23日開放預訂，4月30日上市！

根據蘋果官網資訊，iPhone 12與iPhone 12 mini全新的紫色款式，同樣提供64GB、128GB、256GB款式，價格與2020年10月份上市的機種完全相同。iPhone 12 mini 64GB款式NT$23900、128GB款式NT$25500、256GB款式NT$29000；iPhone 12 的64GB款式NT$26900、128GB款式NT$28500、256GB款式NT$32000。台灣也是iPhone 12全新紫色款式的首波開賣市場，4月23日開放預訂，4月30日上市！

iPhone 12系列推出全新的紫色款式，應該會讓不少果粉感到欣喜。蘋果在iPhone 11系列曾經推出過紫色，但是iPhone 12系列中沒有持續延續。不過在今日過後，喜愛紫色iPhone的朋友又可有全新選擇，而且可選購的將是支援5G的款式！

新增紫色款式後，iPhone 12系列共提供六色，包含白色、黑色、藍色、綠色、紅色以及紫色。iPhone 12 Pro系列仍舊不變，共有四色，包含石墨色、銀色、金色以及太平洋藍色！

iPhone 12系列。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12系列可搭配MagSafe系列配件。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

iPhone 12系列的紫色款式當然可以搭配MagSafe系列配件。針對MagSafe配件，蘋果也推出全新顏色的矽膠保護殼（原本８色、如今增為10色）；以及全新的皮革保護套、皮革卡套（亞利桑那紅岩色）、皮革護套，有興趣的朋友可以一同選購。

(科技)