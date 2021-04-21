蘋果發表會》Apple Podcast 5月推訂閱服務 創作者也需付年費

蘋果(Apple)今日的春季發表會，以全新的服務揭開篇章。包含Apple Card以及Apple Podcast訂閱服務。其中Apple Card是推出Apple Card Family功能，提供兩人共同擁有一張Apple Card的功能，並可共享信用評等。以下則將針對Apple Podcast訂閱服務進行說明。

蘋果宣布從5月開始將在170多個國家推出Apple Podcast訂閱服務，當中包含了無廣告收聽、從創作者提供的額外內容，或新系列的搶先與獨家收聽等服務。蘋果官網指出，當中將包含獨立主持人與頂級工作室提供的高級訂閱服務，包括 Tenderfoot TV、Pushkin Industries、Radiotopia from PRX 和 QCODE，以及 NPR、Los Angeles Times、The Athletic 和 Sony Music Entertainment 等指標性媒體與娛樂品牌推出的節目。

透過升級到iOS 14.5，使用者們將可以使用全新設計的Podcast app。其中「搜尋」分頁經過改良，讓使用者能快速導覽至排行榜與各項分類。Apple Podcasts 也為每個節目和單集設計的全新亮麗頁面，並提供新的「智慧播放」鍵，讓聽眾自動從多集節目的最新集數開始倒序播放。

Apple Podcasts for Creators 是一項全新資源，能協助創作者進一步了解 podcast，獲得最新資訊與功能，並探索如何提升節目表現的深度指南。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

此外，蘋果也推出全新的 Apple Podcasts for Creators 網站，協助創作者進一步了解 所推出Podcast節目的更多資訊與功能，並探索如何提升節目表現的深度指南。今天開始，所有創作者都能使用更新的 Apple Podcasts Connect 主控板。當中具備的多項新功能讓管理 Apple Podcasts 節目變得更簡單，包括編輯元資料、規劃與管理節目的可取得性、整理頻道裡的節目、管理多名使用者和角色，並透過新的表現數據和視覺化工具了解聽眾對他們節目的參與方式。從 Apple Podcasts Connect，創作者可以加入新的 Apple Podcasters Program，使用所有打造和推廣 Apple Podcasts 高級訂閱制的工具。

根據蘋果官網說明，Apple Podcast訂閱服務的費用，將開放讓創作者定價，並預設為每月扣款，創作者也可提供年度計費功能。創作者需要加入Apple Podcasters Program （年費NT$570）才能擁有Apple Podcasts 高級訂閱制所需的所有工具，開放 170 多個國家與地區的創作者加入。創作者即日起就能在 Apple Podcasts Connect 加入 Apple Podcasters Program。

(科技)