蔡詩芸時隔5年推出新專輯《SKY》，邀來金曲最佳新人ØZI合作新歌〈 What A Life 〉兩人首度搭檔卻默契十足，ØZI談及跟Dizzy認識是10年前在夜店跑到Dizzy那桌說很想認識她，覺得她在做很酷的事情，第二次接觸是朋友帶自己到Dizzy《骨子裡》專輯發片的現場，接下來就變成網友。跟Dizzy合作的音樂、想法很雷同，所以在創作過程很順利、很快速，拍MV的時候是在越野車上拍攝，也是自己第一次開，整個風格很嘻哈，自己非常期待這支MV。

談及新歌創作靈感〈 What A Life 〉歌詞有提到「上得了廳堂下得了廚房 能小鳥依人 也可以一面獨當」蔡詩芸表示現代女性的彈性要很大，自己就是歌詞寫得這樣的女性可以在每個時刻扮演稱職。她表示，「來自我一直都是很愛自由的人，把自己生活拿捏在手上，沒有框架跳出舒適圈！」問及之前她常常出國旅行紀錄生活獲得粉絲很大的迴響，疫情結束後最想去哪個地方？她說會帶女兒回澳洲看外公、外婆，那邊的生活應該女兒會很喜歡，等不及想帶她去探索體驗。

(中時 )