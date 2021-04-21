蘋果全新iMac因採M1晶片，機身僅11.5mm的超薄、輕於5公斤。（翻攝直播畫面）

蘋果全新iMac搭載了自家的M1晶片，效能大幅提升。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iMac採用了24吋、4480 x 2520解析度的4.5K Retina螢幕。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iMac在鏡頭上就採用了1080p的FaceTime HD相機。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iMac搭載了錄音室等級的3麥克風，以及六組揚聲器的音響系統，以每對低音喇叭搭1個高音喇叭的設計，更支援「杜比全景聲」功能。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iMac搭載了M1晶片，CPU快上85％、GPU也有2倍提升的速度，就算是內容創作者也能利用全新的iMac以滿足需求。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的iMac搭載了擁有Spotlight、聽寫、勿擾模式以及表情符號等快捷功能鍵的巧控鍵盤，同時還加入了Touch ID功能。（翻攝直播畫面）

蘋果全新iMac，美國定價為1299美元起（約台幣3萬6500元），最高可支援2TB的機種，另也可訂製最高16GB記憶體。（翻攝直播畫面）

蘋果的2021年春季發表會剛於台灣時間今（21日）凌晨1點，於網路上舉行，此次一口氣推出了多項新品，當中驚喜亮點莫過於推出了大幅度升級的全新iMac，不僅搭載了自家的M1晶片，更將機身縮減至僅11.5mm的超薄、輕於5公斤的設計，同時因應疫情而不少使用者有著遠距學習及工作的需求，全新搭載了有史以來最好的鏡頭、麥克風及音響系統，加上7色的設計，讓果粉有煥然一新的感覺。

蘋果表示，自M1晶片推出以來就受到不少用戶的好評，《Wired》更稱M1並不是升級，而是一個突破，此次來到了全新的iMac，其不僅採用了24吋、4480 x 2520解析度的4.5K Retina螢幕，同時因著M1的加入，CPU快上85％、GPU也有2倍提升的速度，而且運作時的主機風扇也安靜了50％，也讓機身能夠變得更纖薄，就算是內容創作者也能利用全新的iMac以滿足需求。

另外為了方便現今使用者對視訊及娛樂的需求，在鏡頭上就採用了1080p的FaceTime HD相機，同時M1也會自動提升影像品質，以帶來更佳的高畫質視訊通話品質，加上錄音室等級的3麥克風，以及六組揚聲器的音響系統，以每對低音喇叭搭1個高音喇叭的設計，更支援「杜比全景聲」功能，即能帶來更佳的視聽體驗。

另外對於一般使用者來說，最吸引的莫過於全新的7色機身，包括藍、 綠、 粉紅、 銀、 黃、 橙及紫，搭配同色系巧控鍵盤、滑鼠及觸控式軌跡板，而且此次也加入了Touch ID的功能，在右上角只要用指紋即能進行解鎖、Apple Pay等功能，而巧控鍵盤更具備可用於Spotlight、聽寫、勿擾模式以及表情符號等快捷功能鍵。

此次推出最高可支援2TB的機種，另也可訂製最高16GB記憶體，採機身同色系的磁吸式編織電源連接線，同時擁有4個USB連接埠，高階版當中包括2個Thunderbolt／USB 4埠，購機會搭配全新的巧控鍵盤及巧控滑鼠，美國定價為1299美元起（約台幣3萬6500元），台灣定價則為3萬9900元起，美國將於30日進行預購、5月中正式上市，台灣官網目前未有釋出推出日期。

(中時 )