蘋果（Apple）在今日緊湊的春季發表會中，宣布推出全新一代iPad Pro。其中12.9吋款式獨家具備mini-LED螢幕，在對比度、亮度表現上都達到前所未有的高度！全系列也支援5G（cellular版本），並搭配M1晶片，效能更為強大！

全新的iPad Pro系列改用M1晶片，而非A系列晶片，不過因為這兩款晶片採用相同架構，過往可支援的軟體都同樣可順暢使用，且執行效能更為強大。對比前一代iPad Pro的晶片，M1 的 8 核心 CPU 效能提升最高達 50%。 8 核心 GPU 的表現則讓繪圖處理效能對比前一代產品提升最高達 40%。

全新的iPad Pro共有11吋以及12.9吋款式，11 吋 iPad Pro 則仍舊搭配 Liquid Retina 顯示器，採用 ProMotion 自動適應更新頻率、原彩顯示、P3 廣色域和超低反射率等技術。而其中12.9吋款式採用Liquid Retina XDR 顯示器，支援1,000,000:1 對比度，可帶來更生動逼真的細節，用於觀看與編輯 HDR 照片和影片都更為合適；達到 1000 尼特全螢幕亮度與 1600 尼特峰值亮度，支援 P3 廣色域、原彩顯示與 ProMotion 自動適應更新頻率等顯示技術。

蘋果指出，為了達到前所未有的鮮明亮度，他們在12.9吋全新iPad Pro中採用mini-LED，體積比前使用於前一代的LED小 120 倍的，數量超過10000個，搭配特製的光學薄膜與散光器可以更有效地混合光線，讓機身厚度達到6.4 mm。而10,000 多個的 mini-LED分置於超過 2,500 個局部調光分區。每個分區都能根據螢幕內容精確調整亮度，以達到 1,000,000:1 對比度。即使在觀看細節豐富又有強光亮部的 HDR 內容，如燦爛銀河和動作片的爆破場面，也都比以往更顯生動逼真。

為了帶來更好的效能，這一代iPad Pro系列也是首度支援5G的款式。使用eSIM即可啟用cellular網路服務，5G可支援3.5Gbps下載速度；在美國地區的版本額外支援mmWave毫米波頻段，下載速度理論值可達4Gbps。也支援Wi-Fi 6。

全新的iPad Pro系列前置相機升級為1200萬畫素超廣角相機，視角達 122° ，可支援 FaceTime 和新的「人物居中」功能。當你使用FaceTime通話（或其他視訊app）時，超廣角相機的「人物居中」功能不僅能時刻將你擺在畫面正中央，還會因為你的位置移動而角度轉向，當有額外的人物加入，也會zoom out將所有人都拍近來，更為智慧。而使用全新的前置鏡頭來拍攝「人像」模式自拍，更能捕捉迷人風采。它還能搭配原深感測相機，透過 Face ID 安全地解鎖 iPad Pro。

iPad Pro系列的主相機則是1200萬畫素相機與1000萬超廣角相機，搭配閃光燈以及LiDAR光學雷達掃瞄儀。歸功於M1晶片，全新的iPad Pro相機可支援智慧型 HDR 3，可針對相片不同位置進行調教，呈現更好的拍攝效果。光學雷達掃描儀可透過測量光束從物體折返所需的時間，建立你所在空間的深度測繪圖，帶你進入如臨其境的 AR 體驗。搭配強大的 ISP，讓你在低光源環境下拍攝影像和影片時，更精確對焦，縮短拍攝時間。

全新iPad Pro系列連接埠也升級Thunderbolt（頻寬40 Gbps）以及USB 4，它相容於現有的 USB-C 連接器，可為 iPad Pro 開啟一系列各式各樣的高效能配件生態系統，如高速外接儲存裝置、顯示器與底座。它能傳輸大量素材，甚至驅動 Pro Display XDR 使用全 6K 解析度。

蘋果一樣為全新iPad Pro（第五代12.9吋、第三代11吋）推出可搭配的Apple Pencil（仍是第二代），巧控鍵盤和鍵盤式聰穎雙面夾。其中巧控鍵盤推出全新白色款式（原先只有黑色款式），選擇更多元。

蘋果發表全新iPad Pro系列，並推出白色的巧控鍵盤。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

全新iPad Pro 共有5種儲存容量，Wi-Fi版本11吋的128GB售價NT$24900、256GB售價NT$28000、512GB售價NT$34200、1TB售價NT$46600、2TB售價NT$59900（Wi-Fi+行動網路版要加上NT$5000）。12.9吋的128GB售價NT$34900、256GB售價NT$38000、512GB售價NT$44200、1TB售價NT$56600、2TB售價NT$69900（Wi-Fi+行動網路版要加上NT$5000）。相同容量的iPad Pro款式，11吋與12.9吋之間價差1萬元。根據蘋果官網資訊，頂規的12.9吋2TB Wi-Fi+行動網路版價格來到NT$74000，實在相當驚人。新品的開賣日期等候蘋果公佈。

(科技)