蘋果公司（Apple）在台灣時間21日凌晨1時舉辦線上發表會，推出搭載自家晶片M1的平板電腦iPad Pro和桌上型電腦iMac ，以及協助用戶找尋丟失物的藍牙追蹤器AirTags。

蘋果公司也無預警推出全新的「紫色」iPhone 12與iPhone 12 mini，23日開放預購，30日上市。

蘋果公司還推出podcast付費訂閱服務，和對手Spotify競爭。

新款iMac較薄，有紫色和綠色等7種顏色，24吋螢幕的新款iMac，厚度僅11.5毫米。起跳價1299美元（蘋果台灣官網為新台幣3萬9900元起），30日開始出貨。

根據蘋果官網，M1將處理器、繪圖處理、記憶體等整合在單一晶片上，因此，整部新款iMac電腦可以藏身纖薄的機身中，感覺幾乎不占空間。

新款iMac配備1080p FaceTime HD相機，是Mac歷來最佳相機系統，並有錄音室等級麥克風。

蘋果推出搭載最新M1晶片的11吋和12.9吋iPad Pro 。根據蘋果官網，iPad Pro配備M1，帶來突破性效能表現；XDR顯示器，美到讓人驚豔；更有超快5G，帶你飆速度。

11吋iPad Pro起跳價799美元（根據蘋果台灣官網，iPad Pro起跳價為新台幣2萬4900元）。

AirTags每個要價29美元，四個要價99美元，23日起開放預購，30日起上市。

(中央社)