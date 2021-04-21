蘋果（Apple）今日正式發表搭載全新M1晶片的iMac，為M1系列再添新兵。如今M1系列Mac產品包含MacBook Air、13吋MacBook Pro、Mac mini以及24吋螢幕iMac，嚴格來說還可以把全新iPad Pro也加入在其中！

蘋果指出，得利於Mac 首款系統單晶片 M1 將處理器、繪圖處理、記憶體等整合在單一晶片上，iMac 變得更輕薄精巧，機身僅11.5mm，可融入的更多居家或辦公空間。具備4個USB-C連接埠，其中兩個支援Thunderbolt。搭配全新易用的電源連接器，還採用了與機身同色系的編織連接線（變壓器上增加RJ-45網路線連接埠）。因為M1幾片，與標準 21.5 吋 iMac 機型相比，全新的24吋iMac CPU 效能提升最高達 85%，繪圖處理效能最高達兩倍。

全新的24吋顯示器支援P3 廣色域，可呈現逾十億種色彩，眼前所見一片栩栩如生。燦爛的 500 尼特亮度下，影像耀眼奪目。而抗反射鍍膜，更大大提升舒適度與可讀性。原彩顯示技術會自動依所處環境的光線調整顯示器色溫，使觀看體驗更自然。

iMac 搭配歷來最佳相機系統，支援1080p解析度，帶來更高畫質的視訊通話；更大的感光元件，可捕捉更多光線；還有 M1 晶片上先進的影像訊號處理器 (ISP)運用視訊計算技術大幅提升影像品質，以每秒超過 1 兆次的運算，執行一系列步驟來分析並提升每一像素。其中雜點消除演算法使清晰度達到新境界。色調對映功能提供增強的動態範圍，為亮部和陰影帶來更多細節，再搭配 M1 中的神經網路引擎，使曝光與白平衡的調整更具智慧。在任何光線下，都能讓你神采奕奕。

錄音室等級麥克風，則帶來高品質的談話體驗。無論是與朋友視訊通話、剪接音軌或錄製 Podcast，iMac 上的麥克風都可確保聲音嘹亮、清晰且通透。錄音室等級三麥克風陣列設計精密，可減少回授，降低彼此間的干擾，讓大家聊得更順暢自然。波束成形技術有助於減少背景噪音對麥克風的影響，所以大家聽到的會是你的聲音，而不是環境雜音。

不僅收音加強，iMac 上的音響系統也更為提升。兩對振動抑制低音喇叭能營造深沉渾厚的低音，同時避免多餘振動。為達到音色的平衡，每對低音喇叭也各搭配一個優異的高音喇叭。透過六揚聲器音響系統，帶來磅礴細膩的音場。得益於重新設計的揚聲器和先進的演算法，iMac 能以空間音訊功能來支援播放具備「杜比全景聲」的影片，讓你在家也能感受有如電影院等級的音效。

蘋果正式發表搭載全新M1晶片的iMac，共有七色。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

蘋果正式發表搭載全新M1晶片的iMac，共有七色，還有同色系無線Magic滑鼠。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

全新 iMac 共有藍色、綠色、粉虹色、銀色、黃色、橘色、紫色7種顏色，還帶來同色系鍵盤、滑鼠與觸控式軌跡板。適用於iMac的全新巧控鍵盤現在具備 Spotlight、「聽寫」、「勿擾模式」以及表情符號的功能鍵。Touch ID 也初次來到 iMac，只要動動手指就可授權解鎖電腦、切換使用者帳戶、使用 Apple Pay 和下載 app，輕鬆、快速又安全。

iMac共有三種款式，搭配8核心CPU與7核心GPU的款式，提供8GB RAM+256GB ROM，提供2個Thundetbolt連接埠，與巧控鍵盤，售價NT$39900。搭配8 核心 CPU、8 核心 GPU、8GB RAM+256GB ROM，兩個 Thunderbolt / USB 4 埠、兩個 USB 3 埠、Gigabit 乙太網路、含 Touch ID 的巧控鍵盤的款式是NT$45900；上述版本升級512GB款式則是NT$51900（其餘規格都相同）。目前台灣尚未開賣，開賣時間等候蘋果公佈。

(科技)