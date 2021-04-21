蘋果2021年春季發表會中，同步也推出另一大果粉驚喜，宣布了全新iPad Pro搭載了強大的M1晶片，以提升其運作效率，同時高階款搭載了XDR Liquid Retina的12.9吋螢幕，為mini-LED 背光多點觸控顯示器，還有專業級相機系統及4K影片拍攝功能，更支援5G的行動功能，同樣為針對內容創作者及擁有遠距辦工、學習的使用者而設。
全新的iPad Pro搭載了M1晶片後，不僅運作效能有所提升，其CPU提升最快達50%之餘，GPU的能力也提升了40%，就算是3D、AR的高階使用者都能滿足其所需，另外更推有了比前代小120倍的mini-LED 背光多點觸控顯示器，因此能夠帶來更加的亮度以外，因著M1也能帶來更佳的電池使用效率，Wi-Fi＋行動網路機型在使用行動數據網路上網，最長可達9小時。
另外為了配合現今使用者常需在外使用iPad Pro的特性，此次蘋果在iPad上也支援了5G及Wi-Fi 6的功能，搭配1200萬像素的廣角、1000萬像素的超廣角主相機，加上1200萬像素、122度的超廣角前置相機，即能隨時隨地都能進行視訊會議或直播。
全新iPad Pro還加入了「人物居中」功能，當在視訊通話時人物若有移動，相機即會自動隨人物移動，以讓人物一直保持在鏡頭中間，而當有人加入時也會自動變焦，以讓畫面能容納更多的人物，而且還有光學雷達掃描儀，以建立所在空間的深度測繪圖，可讓使用者感受更佳的AR應用體驗，加上升級的影像訊號處理功能，在低光源下也能快速對焦以進行拍攝，在遊戲上更支援PlayStation及Xbox的控制器，讓使用者能有更佳的娛樂享受。
而為了內容創作者的需求，全新iPad Pro更加入了Thunderbolt連接埠，以應對更快速的轉輸以外，甚至驅動Pro Display XDR以使用全6K解析度功能，在必備的配件Apple Pencil上，蘋果也作了升級，像可支援多種手寫語言以轉換成文字等，更推出了全新白色機身設計，11吋美國定價為799元美元起（約台幣2萬2500元），台灣定價為2萬4900元起；12.9吋美國定價為1099元美元起（約台幣3萬900元），台灣定價為3萬4900元起；美國將於30日開放預購、5月中正式開賣。
(中時 )
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