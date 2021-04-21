今年的蘋果春季發表會除了發表了全新搭載了M1晶片的iMac及iPad Pro以外，更同步推出全新的AirTag，根據蘋果的「尋找」APP數據顯示，至今已有10億件蘋果的裝置使用其功能，而現再推出AirTag作為輔助，使用者即可以其放在個人像鑰匙、錢包等不同的物件中，以方便尋找，美國將於周五（23日）開放預購、30日正式開賣，而台灣發售日期目前尚未公布。

蘋果推出全新的AirTag，以協助更輕鬆尋回物件。（蘋果官網）

蘋果表示AirTag具有精密蝕刻的亮面不鏽鋼及IP67等級的防潑抗水與防塵功能，而且同步內建了揚聲器，能夠播放聲音協助定位，也能讓使用者可自訂每個AirTag在APP中的名稱，其可拆卸的蓋子也能讓使用者輕鬆替換電池，在透過APP連接後，使用者即可輕鬆在尋找時以聲音定位找尋AirTag及物件，不僅可在地圖上看到物品目前所在位置及最近一次已知位置，當AirTag在藍牙範圍內時，更可使用「尋找」APP透過AirTag播放聲音找尋物品，同時也能利用Siri尋找物品，如果東西就在附近，AirTag便會播放聲音。

蘋果全新的AirTag均搭載U1晶片，可讓iPhone 11、iPhone 12使用者得以「精確尋找，透過指標指引以找到AirTag。（翻攝直播畫面）

另外每個AirTag均搭載U1晶片，超寬頻技術可讓iPhone 11、iPhone 12使用者得以「精確尋找」，透過精確計算在範圍內遺失的AirTag所在的距離和方向，當使用者持手機移動時，「精確尋找」就會從相機、ARKit、加速計和陀螺儀獲得資料，再透過聲音、震動和視覺等綜合回饋，以指標指引以找到AirTag，若超過藍牙範圍，「尋找」網絡則可以協助追蹤，並將其所在位置傳送給擁有者，一切過程都會在背景運作、匿名且符合隱私原則地進行，網絡的通訊經過端對端加密、AirTag內也未實體儲存地點資料或地點紀錄。

蘋果全新的AirTag同步推出搭配的一系列AirTag配件，包括輕巧耐用的PU掛環、皮革掛環，和使用特殊歐洲鞣製皮革製作的皮革鑰匙圈。（翻攝直播畫面）

蘋果全新的AirTag與Hermès 合作推出AirTag Hermès，包括手提包吊飾、鑰匙圈、旅行吊牌和旅行箱吊牌。Hermès配件會和客製鐫刻上Clou de Selle標誌的AirTag一同販售。（翻攝直播畫面）

而且使用者可將 AirTag標示為「遺失模式」，以便進入範圍或者由廣大的「尋找」網絡定位時獲得通知，如果遺失的AirTag被他人拾獲，而擁有者同時也有提供電話資訊，拾獲者即可以iPhone或其他支援NFC的裝置感應AirTag，即會被導引至顯示擁有者聯絡電話的網站。蘋果也同步推出搭配的一系列AirTag配件，包括輕巧耐用的PU掛環、皮革掛環，和使用特殊歐洲鞣製皮革製作的皮革鑰匙圈，還有與Hermès 合作推出AirTag Hermès，包括手提包吊飾、鑰匙圈、旅行吊牌和旅行箱吊牌。Hermès配件會和客製鐫刻上Clou de Selle標誌的AirTag一同販售；美國定價為1個29元美金（約台幣800元）、4個為99元美金（約台幣2800元），台灣定價為1個990元、4個為3390元。

蘋果全新的AirTag，美國定價為1個29元美金（約台幣800元）、4個為99元美金（約台幣2800元），台灣定價為1個990元、4個為3390元，美國將於周五（23日）開放預購、30日正式開賣，而台灣發售日期目前尚未公布。（翻攝直播畫面）

蘋果推出了全新的AirTag。（翻攝直播畫面）

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