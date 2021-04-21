佛洛伊德案 壓頸惡警有罪 被控罪名全部成立 05:162021/04/21 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前明尼亞波利斯警察德瑞克蕭文(右)。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全美關注的非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文壓頸致死案，全案經連日審理後，判決結果在台灣時間今(21)日凌晨5時出爐，蕭文被控的三項罪名全部成立。 美國前警官蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死，歷經3週審訊後，陪審團昨天開始審議對蕭文提出的三級與二級謀殺罪和二級過失殺人罪指控。判決結果在台灣時間今天清晨5時出爐，蕭文被控的三項罪名全部成立。 (最新消息將持續更新) 退警陳情被阻 控南警傷害及妨害自由 雲科大教授被爆不倫戀反控遭威脅 檢認定2人曾交往 (中時新聞網) #蕭文 #被控 #壓頸 #非裔男子 #佛洛伊德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陶德訪台 介文汲直言降級了 04:102021/04/19 焦點要聞 《盤中解析》鋼鐵航運蹲下 台股熄火 10:012021/04/20 財經 老大被關小鬼上位 警破太陽會堂口逮25歲會長等8人 18:232021/04/20 社會 諸慶恩案再審 女檢感傷「失衡的天秤」害人冤死 12:042021/04/19 社會 丁怡銘火速回鍋政院 江怡臻：國家非民進黨的私人公司 15:132021/04/20 政治 博鰲論壇年會 習近平視訊出席 04:102021/04/20 焦點新聞 台南歸仁砍人案 欠百萬不還還當街砍債主 在逃3嫌投案 09:172021/04/19 社會 健保即起開放查論文 助攻學術研究 11:472021/04/20 生活 光影如鏡─展望攝影藝術新紀元 04:102021/04/20 藝文副刊 俄驅逐外交官報復 美英挺捷克 04:102021/04/20 國際大事 健保資料庫助攻 催生逾6千篇論文大公開 17:552021/04/20 生活 國際熱門新聞 佛洛伊德案 壓頸惡警有罪 被控罪名全部成立 - 國際 親親 凱特擁抱溫情安慰 淚眼查爾斯好窩心 - 國際 從小養到大不認主人 男與比特犬同睡遭咬斷脖慘死 - 國際 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 子孫伴最黑暗時刻 英女王打破70年傳統孤單過生日 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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