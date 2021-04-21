全美關注的非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文壓頸致死案，全案經連日審理後，判決結果在台灣時間今(21)日凌晨5時出爐，蕭文被控的三項罪名全部成立。

美國前警官蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死，歷經3週審訊後，陪審團昨天開始審議對蕭文提出的三級與二級謀殺罪和二級過失殺人罪指控。判決結果在台灣時間今天清晨5時出爐，蕭文被控的三項罪名全部成立。

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(中時新聞網)