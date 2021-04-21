蘋果2021年春季發表中，除了發表一系列的硬體商品以外，還少不了推出服務的更新，此次重點可是Apple Podcasts將推出訂閱制度，未來創作者及使用者也可付費訂閱頻道，以享受更高級的Podcasts內容及服務，另外還有Apple Card也將推出家庭方案，以讓家庭用戶共同使用。

蘋果全新的Apple Podcasts訂閱制，將可讓聽眾在聆聽由創作者提供的高級訂閱服務，以及數百萬個免費節目，從5月起將於170多個國家與地區率先推出，創作者可透過訂閱制而提供給訂閱者福利，如無廣告收聽、額外內容，或新系列的搶先與獨家收聽以外，聽眾也能享受由獨立主持人與頂級工作室提供的高級訂閱服務，包括 Tenderfoot TV、Pushkin Industries、Radiotopia from PRX 和 QCODE，以及NPR、Los Angeles Times、The Athletic 和Sony Music Entertainment等指標性媒體與娛樂品牌。

蘋果全新的Apple Podcasts訂閱制，從5月起將於170多個國家與地區率先推出。（翻攝直播畫面）

而Apple Podcasts也將於在 iOS 14.5 中升級，在改良的「搜尋」分頁快速導覽至排行榜與各項分類，同時每個節目和單集設計也將擁有全新亮麗頁面，讓追蹤、聆聽與分享都變得更簡單，還有新的「智慧播放」鍵讓聽眾自動從連續節目的首集開始播放，也可以個別儲存集數在下載後離線收聽等功能。

至於創作者都能使用更新的「Apple Podcasts Connect」主控板，將擁有編輯元資料、規劃與管理節目的可取得性、整理頻道裡的節目、管理多名使用者和角色等功能，並透過新的表現數據和視覺化工具了解聽眾對他們節目的參與方式，每年定價為570元，即日起即可加入。

蘋果的Apple Card Family方案，可讓2名家庭成員共同持使用Apple Card，以分享及合併兩人的信用額度。（翻攝直播畫面）

蘋果的Apple Card Family方案，開放予13歲以上的青少年持有及使用，最多可讓5名家庭成員共同使用，而家長可設定消費上限以觀察和教育小孩智慧及安全的消費觀念。（翻攝直播畫面）

另外Apple Card則是推出了Apple Card Family方案，可讓2名家庭成員共同持使用Apple Card，以分享及合併兩人的信用額度，更能讓13歲以上的青少年持有及使用，最多可讓5名家庭成員共同使用，而家長可設定消費上限以觀察和教育小孩智慧及安全的消費觀念，在iPhone上即可看到每位成員的開支，預計5月正式在美國推出，台灣目前仍未有公布方案。

(中時 )