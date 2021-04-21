全球疫情升溫 美股連兩天收低 06:062021/04/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球疫情升溫 美股連兩天收低(達志影像／shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增衝擊旅行相關類股，以及投資人重新思考美國大銀行上週似乎亮麗的財報，美股繼昨天自歷史高點回檔收低後，今天再度下挫。 道瓊工業指數下挫256.33點或0.75%，以33821.30點作收。 標準普爾指數滑落28.32點或0.68%，收在4134.94點。 科技股那斯達克指數跌128.50點或0.92%，收13786.27點。（譯者：陳政一）1100421 兆豐銀推美股交易爆熱 首季大舉成長2.18倍 股匯雙漲 新台幣升至近24年新高 (中央社) #指數 #收低 #全球 #美股 #下挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指低開143點美團低開0.2％ 10:592021/04/20 財經 《韓股》外資買超 KOSPI收歷史新高 15:582021/04/20 財經 日盛投信：經濟數據及企業財報雙喜 美股延續多頭行情 14:352021/04/20 財經 《日股》新冠疫情節節逼近 日經大跌584點 15:072021/04/20 財經 自滿鬆懈加失策 印度疫情失控拖累全球 15:282021/04/20 國際 《國際金融》華爾街疲軟＋汽車股受壓 歐股從歷史高點回落 09:272021/04/20 財經 《日股》新冠大軍壓境 日經嚇傻挫逾500點 11:432021/04/20 財經 不只晶片業受惠 拜登狂撒2.3兆美元 基建ETF打趴機器人 16:162021/04/20 財經 印度股債市因疫情再起又震盪 拉回就是買點 16:222021/04/20 財經 恒指升29點 美團收漲1.5％ 18:002021/04/20 財經 美四大指數全下跌 科技股喊殺 台積電ADR重創近3％ 08:382021/04/20 財經 國際熱門新聞 親親 凱特擁抱溫情安慰 淚眼查爾斯好窩心 - 國際 從小養到大不認主人 男與比特犬同睡遭咬斷脖慘死 - 國際 警官謀殺罪成立 佛洛伊德律師：民權劃時代勝利 - 國際 - 中央社 影》白人警被判重罪 美國人歡聲雷動：將殺人警全關進監獄 - 國際 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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