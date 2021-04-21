由於全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增衝擊旅行相關類股，以及投資人重新思考美國大銀行上週似乎亮麗的財報，美股繼昨天自歷史高點回檔收低後，今天再度下挫。

道瓊工業指數下挫256.33點或0.75%，以33821.30點作收。

標準普爾指數滑落28.32點或0.68%，收在4134.94點。

科技股那斯達克指數跌128.50點或0.92%，收13786.27點。（譯者：陳政一）1100421

(中央社)