相隔五十二年，美日領導人峰會的《聯合聲明》再提台灣，美國總統拜登與日本首相菅義偉共同強調「鼓勵和平解決兩岸問題」，為東亞戰略情勢再添變數。

中美之間似乎陷入「修昔底德陷阱」，新興強權的實力一旦接近現有霸主，雙方必然產生角力，互相爭搶權力位階。不過，中美顯然都在努力，避免把「角力」提升到戰爭的程度。

「多邊」、「結盟」是拜登與前美國總統川普最大的不同。對大陸來說，拜登更棘手，但也是更好的對手，因為拜登做的每一個行為，都是為了極大化美國的國家利益，這代表他是「可預測的」，不會做出沒有意義的碰撞。

以台灣議題為例，雖然拜登是以多邊體系強化對台灣的安全保證，但也嚴守美國的一中政策，注意到官方與非官方的界線，這表示拜登尊重大陸的核心利益，縱使要與大陸激烈競爭，也未必非得全面衝突。

東升西降、中美對抗，不是一個問題，而是一個狀態。民進黨認為中美對抗對台灣有利，忽略了大陸與美國從「伙伴」晉升成「對手」的根本原因，正是因為大陸實力逐漸趨近美國，而不是變弱了，這對民進黨與獨派來說，並不是好消息。

有評論者說：「中美必將一戰，最可能的戰場就是台灣。」言外之意是大陸必將武統台灣，但如果北京想動武，應該是要不動聲色，鬆懈台美心防，一舉造成既定事實；怎麼會是疾言厲色，深怕台灣越過台獨紅線？

由此可見，大陸其實也想要和平。和平符合東亞所有國家的利益，而破壞和平將成為「麻煩製造者」，這是民進黨跟獨派人士要銘記在心的。

民進黨察覺，只要不越過台獨紅線，就能暫時確保和平，於是「仇中擺中間，台獨放兩邊」，完全站到美國這一邊。然而，今天台灣對美國有價值，台美友好；若明天台灣變成一個麻煩，也有可能會被未來的美國總統講出川普拋棄庫德族的名言：「讓他們打自己要打的仗，讓他們自己打。」

台灣人看到北京文攻武嚇的同時，也應該看到北京是不希望台灣越過紅線而引發戰端；看到「和平統一」中的「統一」，也應該看到「和平」，「和平」表示需要經過台灣人民的同意，符合民主自由的原則，表面的敵意背後，其實是為了「避免戰爭」。

因此，與其深究台灣是否為大陸的一部分，不如更中性地敘述「大陸也是台灣的」，兩岸都是大陸的股東，共同擁有大陸，統一不是回歸，沒有誰統誰的問題。在開放的態度下處理好兩岸關係，對兩岸心靈契合走向融一有利，對東亞諸國也有利。

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(中時新聞網)