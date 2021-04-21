捲入王立強共諜案的香港「中國創新投資」負責人向心夫婦，四月八日果然被北檢起訴，但罪名變洗錢。近年許多北檢檢察官靠著抓匪諜、辦藍營及惡整馬英九而升官，有為者亦若是，不必責怪本案的檢察官白勝文。

前年十一月二十三日，因詐欺被通緝的王立強現身澳洲，聲稱拿了中共八千萬元，助韓國瑜選上高雄市長，這回要花六十億元，讓韓國瑜當選總統，此事在澳洲政府及當地媒體拉抬下，多為綠營走狗的台媒自然大幅跟進。王立強還說，向心是他老闆，當時人在台灣的向心，本打算十一月二十四日離境，立刻被檢調攔阻，隨後境管八個月。

依《刑事訴訟法》，境管最長為八個月，必要得延四個月，再必要得延兩個月，一年兩個月的期限，台北地院已經用完，今年四月十三日本應放人，四月八日竟改以洗錢罪起訴向心夫婦，繼續境管八個月。

像向心這種人是沒人權的，也沒人會替他講話。而王立強最後現身是去年一月九日，此後再無新聞，因蔡英文一月十一日順利連任，王立強任務解除。

大陸反恐是全球最嚴的，洗錢是恐怖組織利器，更成萬國公罪。徐勤是大陸的「國太吸金案」主嫌，北檢說徐勤投資向心的公司，向心再拿錢來台灣買屋，但國太案判決定讞，徐勤遭大陸法院判無期徒刑，向心則未被起訴或通緝，陸港兩地抓不到向心洗錢的鐵證，北檢竟抓到了，你相信嗎？

二○一七年三月九日，陸生周泓旭企圖策反我國外交官被羈押，然後延押再延押，二○一八年五月八日遭高院判刑一年兩個月定讞，恰是法定最後期限。司法官神乎其技，親綠檢察官再無縫接軌，當場起訴周泓旭另一罪名，指控他替中共發展組織，吸收新黨青年軍，繼續境管，擺明惡整大陸人。

最離譜的是「中華婦女聯合會」理事長何建華，前年被統促黨提名不分區立委，北檢說她選前招待二十四名陸配赴陸旅遊是賄選，去年二月十日起訴，七月三十日台北地院判無罪，但北檢檢察官林達搶在十二月九日二審判決的前兩天，再起訴她為中共發展組織，違反《國安法》，罪名包括招待陸配旅遊、發布蔡英文假學歷等，但招待旅遊一、二審都無罪確定，算證據嗎？而蔡英文的學歷爭議又非她杜撰，何關國安？蒞庭的公訴檢察官更當庭恐嚇何建華，不得把他的名字外洩，咦？原來打手也有羞恥心？（本文自負法律責任）

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(中時新聞網)