阿水已經提早兩個星期，就預告了各位讀者朋友可以多注意鋼鐵類股，上周台股可說是鋼鐵類股的天下，那麼這是中長線的需求產生變化？還是短線熱點呢？

有沒有還能持續注意的類股呢？當然有，比如四月六日，阿水在受邀的網路節目中直接提到了散裝貨運、鋼鐵、銅等原物料類股，這些也都一一發酵了。目前看來，整體大盤包括石化類股、鋼鐵類股，應該有一定的中長線行情，因為有兩大原因：

第一：是中國的鋼鐵需求依舊強勁，對於鐵礦砂的需求只增不減。

第二：美國選在這時候推出基建計劃，超過兩萬英里的公路與主要街道現代化，這對於水泥、鋼鐵的需求一樣會增加，相同的，散裝貨運的需求也有機會跟著提高，全球景氣復甦，相關的鐵礦砂等運輸需求亦會增加。

也因此，雖然短線上鋼鐵股看似已經漲了兩個星期，接下來迎來第一波停利的賣壓，是大概能想像出來的。但是中長線而言，這是需求產生了量級的變化，因此接下來這半年到一年，原物料包括銅、鋼鐵等，各位讀者還是可以多加關注。

上周三大法人在上市類股中，一共賣超九．四九億元，其中外資（不含外資自營商）賣超六．六六億元，自營買超十五．五九億元，投信在則賣超了十八．四三億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

整體台股大盤，可以看到上周擠進漲幅排行榜的，幾乎都是鋼鐵類股。然而外資與投信，在上周稍稍減弱買超的力道，甚至變成了賣超，讀者朋友還是要注意會不會有回測月線的情況。當然在操作上也不用自己嚇自己，目前台股還是有前段提到的幾種類股可以多加觀察，外資並非站在大賣超的賣方，只是暫時沒有動作，布局也不明顯，投資人做好資金控管維持較高的風險概念，自然就能在台股長久獲利。

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(中時新聞網)