《全明星運動會》第二季收視持續暢旺，成員們的感情也旺到桃花朵朵開。4月14日本刊率先披露藍隊成員采子，與紅隊的何孟遠有「只想給你撲」等親密對話，當晚又直擊紅隊成員席惟倫和周予天，經過白天長時間的賽事後，深夜還在公園約會，只見男方對女方的額頭送上一吻，接著換女生從後方撲向男生，來一記甜蜜熊抱，直至凌晨3點才各自回家，體力驚人。

以歌手身分出道的周予天，今年初加入《全明星運動會》，在體能測試階段因游泳表現驚人，又秀出健壯精實的身材，受到不少關注，被封為「水道速男」和「台版飛魚」。去年7月，本刊直擊他和「伊林娛樂」當家花旦陳敬宣，在暗巷上演溫馨接送情，當時周予天還表示：「對方（陳敬宣）是不排斥未來的發展的朋友，請大家多給空間。」沒想到隨著男方加入《全明星運動會》，不僅賽事成績要刷新、戀愛對象也早已汰舊換新。

結束一天辛苦的錄影，感情深厚的紅隊成員席惟倫、吳心緹等一行人，回到台北聚餐。（圖／本刊攝影組）

4月14日晚間約莫8點，《全明星運動會》紅隊成員周予天、席惟倫、吳心緹和晏柔中等人，在錄影結束後，前往位於台北市中山區的火烤餐廳，直到深夜11點才結束聚會。經過一整天高壓又繁忙的賽事，成員們卻絲毫不覺疲累，大夥兒搭上計程車轉往夜店，繼續愈夜愈美麗的行程。

飽餐一頓後，紅隊眾人不急著返家休息，轉往夜店續攤。（圖／本刊攝影組）

90分鐘後，時間已是隔日零點53分，本刊才見到紅隊成員一起離開夜店。在場唯一的男性周予天先是四處張望，拉長了脖子才找到要搭的多元計程車，坐在副駕駛座的他，一路都幫席惟倫拿著她的外套，令人好奇兩人的關係。

經過錄影、聚餐和泡夜店等漫長行程，周予天仍不顯累，親送女隊員們回家。（圖／本刊攝影組）

果然，不到10分鐘，周予天和席惟倫一同下車，本刊原以為他要護送女生回家，兩人卻散步到附近的公園並肩而坐，相敬如賓地聊了1個多小時，這時已是凌晨兩點10分。2分鐘後，席惟倫起身貼近周予天，似乎想上演進一步的肢體接觸，沒想到她只是拿回自己的外套，就直接返家，獨留周予天在公園，落單的男方卻繼續在附近閒晃，完全沒有打算離開。

凌晨2點半，獨自返家換了件灰色外套的席惟倫再度出門與周予天會合，兩人走著走著，竟來到警察局門口，男的隻身進警局不到1分鐘，便帶著略顯尷尬的笑容走出來，猜測應該是去借洗手間解放。但周予天寧可捨近求遠，不到女方家借廁所，透露出兩人的感情狀態，似乎還處於萌芽階段。

兩人開啟約會模式後，周予天先是摸摸席惟倫的頭，似乎想藉此拉近距離。（圖／本刊攝影組）

隨後兩人再度走回公園，找好位置坐下後，周予天先是發動有曖昧情愫的摸頭攻勢，不久後攻守交換，席惟倫左傾靠向男方，與他共賞手機裡的精采畫面，雙方有來有往。受到鼓舞的周予天，伸出右手搭上席惟倫的小腿，接著展現暖男本色，貼心地想將外套披在女生身上，卻慘遭不怕冷的對方謝絕。

接著換席惟倫主動貼近周予天，與他分享手機內容。（圖／本刊攝影組）

經過一連串你蹭我、我蹭你的肢體接觸加溫後，凌晨2點57分，周予天眼看公園四下無人，終於鼓起勇氣，將頭埋進女方肩窩，顧著滑手機的席惟倫，這才低頭將臉貼在對方頭上。再度受到鼓勵的周予天，先是伸手撥了席惟倫的劉海，接著緩緩起身，親吻女方的額頭，像是對彼此的心意完成認證程序。

.看似受到鼓舞的周予天，開始進行肌膚之親，右手摸上席惟倫的小腿。（圖／本刊攝影組）

在女方沒有抗拒之下，周予天大膽地將頭埋進席惟倫的肩窩。（圖／本刊攝影組）

凌晨3點整，在公園幽會的兩人起身準備離去，這時席惟倫終於放下矜持，從男生背後送上甜蜜的熊抱，臉上滿是欣喜的表情，兩人之間頓時充滿了粉紅色泡泡。隨後小倆口就帶著開心的笑容，慢慢走到席惟倫家，待女生進家門後，周予天搭車離開，這場浪漫純愛戲碼終於結束。

眼看時間已晚，周予天親了席惟倫的額頭，作為道別之吻。（圖／本刊攝影組）

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約會的尾聲，席惟倫從周予天背後送上熊抱，為這晚畫下完美的句點。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)