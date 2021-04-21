周予天、席惟倫參加《全明星運動會》第二季，長時間相處下來兩人互產情愫，4月14日節目錄影結束，兩人當晚先和紅隊成員同進同出吃燒肉、夜店續攤，隔日凌晨終於席惟倫和周予天終於重回兩人世界，雖經過白天長時間的賽事，體力極佳的他們，深夜繼續在公園約會，直到凌晨3點才各自回家。
而早在4月13日下午3點，本刊在紅隊成員在進行跳高自主訓練期間，觀察到周予天和席惟倫雖保持距離，各自認真練習，但女方會趁空檔遞面紙給男方擦汗，充分展現隊員間的關懷。練習結束後，周予天又開著弟弟周興哲的白色保時捷跑車載席惟倫回家。
妙的是，去年周予天被本刊拍到接送陳敬宣的座駕，就是同一輛跑車，雖然當時車主周興哲還開玩笑地說：「這台車曝光率滿高的，所以我考慮把它賣掉。」本刊也不只一次直擊周興哲去賞車，但目前這輛車仍留在周家，持續提供溫馨接送情的服務，想必對周予天來說意義非凡。
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(中時新聞網)
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