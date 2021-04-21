感情經驗不少的周予天，自爆談過四段戀情，曾多次被拍到與富二代名媛董若彤（Tiffany）過從甚密，另外，2019年他還和已有正牌男友吳克群的陳語安傳出曖昧，但吳克群隨即宣示主權，表示和女友感情穩定。去年7月，周予天與陳敬宣被本刊直擊後，9月小倆口曾約席惟倫等藝人一起玩狼人殺，不知是否因為這層關係，讓他和席惟倫更容易有聊不完的話題。

去年7月，本刊曾直擊周予天和陳敬宣約會時，相當紳士地幫忙拎包包，而陳敬宣與席惟倫也有不錯的交情，會一同出遊。（圖／本刊攝影組）（圖／翻攝自席惟倫臉書）

27歲的席惟倫出生於美國洛杉磯，和曾在當地就讀大學的周予天，有著相同的地緣關係。當年以模特兒身分出道，因外型姣好獲戲劇圈青睞，在偶像劇處女作《惡作劇之吻》中擔任第二女主角。2018年她被拍到與張立昂看電影約會，之後與網紅團體「Gino脖子」的脖子短暫交往，之後又被媒體目擊深夜與李唯楓看電影熱吻，感情世界比演藝事業更受矚目。

周予天曾和富二代名媛董若彤（左2）傳緋聞，但他表示兩人僅是「閨密」關係。（翻攝自董若彤 IG）

席惟倫曾澄清，和歷任緋聞對象的關係就像是哥兒們，對於屢次被拍到和異性約會，不覺得有什麼需要澄清，「又不是做了什麼壞事」，如果未來真的遇到好對象，不排斥公開戀情。不知同樣曾在洛杉磯讀大學的周予天，和她是否會有更進一步的發展，成為彼此能夠公開的另一半。

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(中時新聞網)