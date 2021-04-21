台灣最大直播平台「17LIVE」（17）成立5年多，擁有近2千名直播主，以會員花錢儲值點數再「抖內」送禮物打賞直播主後，直播主再與公司拆帳為營運模式。17日前為回饋會員，推出「搶紅包」免費贈點數活動，但卻有不肖直播主以外掛程式作弊搜刮紅包點數，再打賞給自己提高人氣，並以此增加收入。17察覺後已追查出11名惡劣直播主，除了開鍘解約也全部提告。

本刊調查，17直播是由前L.A. Boyz成員黃立成與友人合資，於2015年以3億5千萬資本額共同創辦，同年7月App上架後，曾在3個月內創下220萬個使用者的紀錄，但一度因部份使用者濫用直播功能，屢屢直播色情內容引發爭議而下架，但17仍挾著超強氣勢，在2019年創下營業額10億美元（約台幣300億）的成績，其中，台灣市場僅占百分之15，日本則占5成左右，其餘來自香港、星馬等地區。

17LIVE內部調查發現，多位直播主疑似利用外掛程式蒐集搶紅包點數，再將點數灌到自己身上，以此賺取收入，目前已告發11人。（圖／翻攝畫面）

2020年7月，17經營團隊換人，黃立成不再擔任董事長，由日籍小野裕史擔任集團總裁，台灣負責人為練建麟，17為因應全球市場佈局與平台發展，更名為「17LIVE」，但每年不定期舉辦的會員「搶紅包」活動仍照常進行，不料本該回饋用戶的良善美意，卻被17內部11名直播主中飽私囊。

本刊調查，17舉辦的「搶紅包」活動採每天隨機贈送會員10點到上千點不等的「寶寶幣」，寶寶幣能購買包括遊艇、飛機等禮物「抖內」打賞直播主，直播主再以每月粉絲「抖內」禮物總額與公司拆帳，另外，公司也會舉辦不定期活動，讓直播主累積禮物爭排名高低，如進入排行榜，直播主還有另外的「Bonus」。

17LIVE創辦人之一為麻吉大哥黃立成，2015年間因直播內容染黃，曾遭檢方訊問。（圖／報系資料照）

但卻有不肖人士看準平台申請註冊會員，只要綁定手機號碼或信箱帳號，竟大量申請人頭「免洗帳號」，再加上外掛程式輔助，蒐集紅包點數「抖內」給特定直播主。這些「免洗帳號」幾乎整天掛網，瞄準不定時出現的搶紅包活動，秒速就能拿到紅包，遠比正常的40秒至1分鐘的間隔快太多，17工作人員透露：「搶紅包就像搶演唱會的門票一樣困難，短時間內拿到這麼多，照理說不太可能」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)