曾創下300億台幣年營業額，台灣最大知名的直播平台17LIVE（17），控訴遭旗下直播主A「搶紅包」點數，甚至部分直播主收入7成以上都來自於此，經17內部調查發現，其中一個直播主同IP位址竟擁有上百個分身，不過對方辯稱這些人頭全是親友，是來幫自己應援的，卻又無法拿出證明，讓公司更加起疑，追查紅包點數的來源。

本刊調查，17舉辦的「搶紅包」活動採每天隨機贈送會員10點到上千點不等的「寶寶幣」，寶寶幣能購買包括遊艇、飛機等禮物「抖內」打賞直播主，直播主再以每月粉絲「抖內」禮物總額與公司拆帳，另外，公司也會舉辦不定期活動，讓直播主累積禮物爭排名高低，如進入排行榜，直播主還有另外的「Bonus」。

某位直播主竟靠「空畫面」還能有粉絲不斷持續送禮物，離譜情況遭到抓包。（圖／翻攝畫面）

不過，17內部發現，從去年初開始，公司發送的「搶紅包」點數流向異常，竟集中在多位特定直播主身上。17律師代表連志宇指出，「這些流向異常的紅包點數就占了特定直播主每月收入的7成，有些直播主甚至靠這個賺錢」。經17追查後，贈送紅包點數的粉絲IP或ID位址居然跟某些直播主相同，還有1名直播主的IP位址竟有上百個分身，「她（直播主）就說這些紛絲，都是她的親朋好友，但卻又拿不出證據。」

據了解，有不肖人士看準平台申請註冊會員，只要綁定手機號碼或信箱帳號，竟大量申請人頭「免洗帳號」，再加上外掛程式輔助，蒐集紅包點數「抖內」給特定直播主。這些「免洗帳號」幾乎整天掛網，瞄準不定時出現的搶紅包活動，秒速就能拿到紅包，遠比正常的40秒至1分鐘的間隔快太多，17工作人員透露：「搶紅包就像搶演唱會的門票一樣困難，短時間內拿到這麼多，照理說不太可能」。

高層更透露，公司因為此一事件損失上千萬元，而這些直播主在2年內已因此賺進600萬元，由於渉案的直播主皆不熟悉電腦程式操作，竟能利用外掛程式搶紅包，還有上百個分身，17嚴重懷疑是其中1名專門以科技、生活類主題開直播、具工程師背景的男直播主與外界的不法集團配合操作，才讓公司因此受害。

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(中時新聞網)