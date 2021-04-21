17LIVE（17）由麻吉大哥黃立成創辦，去年新經營團隊接手後，今年2月底就開鍘11名直播主，原因是這些人遭控以外掛程式狂撈「搶紅包」放送的寶寶幣中飽私囊，以致公司損失千萬。17表示，一開始發現紅包點數全灌在特定直播主身上，深入調查後，更發現該名直播主明明正在開播，人卻不再鏡頭前，粉絲卻不斷「抖內」，直播主甚至還拿下活動冠軍，這樣離譜狀況，讓公司不得不祭出鐵腕，花1年時間，蒐集不法證據。

17公司代表連志宇律師表示，有不肖人士看準平台申請註冊會員，只要綁定手機號碼或信箱帳號，竟大量申請人頭「免洗帳號」，再加上外掛程式輔助，蒐集紅包點數「抖內」給特定直播主。這些「免洗帳號」幾乎整天掛網，瞄準不定時出現的搶紅包活動，秒速就能拿到紅包，遠比正常的40秒至1分鐘的間隔快太多，17工作人員透露：「搶紅包就像搶演唱會的門票一樣困難，短時間內拿到這麼多，照理說不太可能」。

某位直播主開播後，竟出現鏡頭前沒有人卻有粉絲不斷送禮物的荒謬狀況，甚至還因此登上人氣榜。（圖／翻攝畫面）

此外，還有各種弔詭的事出現，例如直播主開播之後，鏡頭前卻不見直播主，但粉絲卻還不斷送禮物；蝦皮拍賣網站上也出現多個賣家以2千元價格銷售「搶紅包外掛程式」，強調此程式可大幅增加中獎機率、輕鬆大舉搜刮「紅包」點數；甚至還有賣家在拍賣網站，直接公開販售紅包點數等等。

公司所發免費送的紅包點數被A，也擔憂粉絲儲值抖內直播主的機制遭破壞，「每個直播主都走後門躺著賺，等於吸公司的血！」17為了要給有規矩的直播主一個公道，今年2月底已與11名公司認定「作弊」的直播主解約，並提告《詐欺》、《妨害電腦使用》等。

本刊調查，17會開鍘直播主，與經營團隊換人似乎有直接關係，據了解，2020年7月，黃立成不再擔任董事長，由日籍小野裕史擔任集團總裁，台灣負責人為練建麟，17為因應全球市場佈局與平台發展，更名為「17LIVE」。不同以往主打美艷正妹，現在則主推以歌唱等才藝為主，身為台灣最大影音平台，這回清理門戶，似乎也希望起到帶頭作用，為直播平台找回公平競爭環境。

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(中時新聞網)