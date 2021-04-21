遭直播主A點數，損失千萬的17LIVE，目前擁有近2千名直播主，在外界眼中「直播主」光鮮亮麗，靠粉絲「抖內」就能輕鬆賺進大把鈔票，不過， 身為17LIVE百大直播主糖糖兒（27歲）坦言壓力大；另1名就讀輔大的正妹直播主沐容（24歲）也表示直播主不好當，她舉自己的例子，1天得唱歌唱8個小時，就算喉嚨腫了，打完消炎針仍接著繼續直播，就怕不開播流失粉絲，沐容說自己是用「生命直播」，靠才藝爭取粉絲認同，希望「直播主」這職業不再被貼標籤。

留著一頭俏麗短髮、長相清秀的歌唱直播主沐容，在開播前架好手機，力求讓自己儀容保持最佳狀態。「嗨，大家好，我是沐容，今天先來首Sasha Sloan的Dancing with your ghost。」沐容略顯低沉的嗓音，線上觀看的人數逐漸增多，沐容邊唱邊跟粉絲打招呼，1名粉絲被她歌聲打動，馬上「抖內」送禮物，逗得沐容笑靨如花。

糖糖兒之前是婚禮住持人，去年轉行當直播主，她說第一天直播根本沒人看，自言自語3個多小時，像個傻子一樣。（圖／黃威彬攝）

身為17百大直播主，以唱英文歌、聊天為主的沐容說「我們的收入不是外界想像這麼多。」目前她還是輔大廣告系學生，已經當直播主3年多，一開始每天直播兩時段，1天得唱歌8小時，「我唱到喉嚨水腫，打完針又繼續開播，我用認真在做這份工作，簡直是用生命在直播，希望用歌聲打動粉絲，換取認同和酬勞。」對於用外掛程式搶紅包不做事的直播主，沐容相當不以為然。

同樣是排名17百大直播主的糖糖兒，擁有精緻臉蛋、氣質優雅，她原本是婚禮主持人，但因為新冠肺炎疫情受影響，經友人介紹才開始直播主生涯，她說自己每天花時間蒐集聊天梗，看各種新聞瀏覽網路論壇，每天直播2次，為了活動拚上榜還會加碼到1天播3次，「除了睡覺吃飯，其他時間都在直播，過程中最尷尬就是肚子痛想上廁所，必須很快結束，再衝回到鏡頭前。」

糖糖兒回想起剛入行時的手足無措，「第1天開播根本沒有人看，我對著手機自言自語講3個多小時，像傻瓜一樣。」糖糖兒說直播主太多，粉絲又喜新厭舊，得要撐過2、3個月，才能逐漸累積忠實粉絲；而她的粉絲以30歲左右的上班族居多，曾收過最夢幻的「抖內」禮物，是折算台幣約12萬元的「環遊世界」。她也坦言「直播主不好當，每天都擔心粉絲跑掉，我完全不敢休息，今年願望是全年無休，天天開直播。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)