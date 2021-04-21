現任「國家通訊傳播委員會」（NCC）副主委翁柏宗，2019年5月以「身體不適」為由閃辭，去年8月風光回任，但他當年辭職後1個半月，被「假檢警」詐騙老哏騙倒，乖乖至銀行領出358萬，致超商面交騙徒，雖他事後驚覺受騙當天報警，警方也逮捕嫌犯，但至今錢未追回，身為掌管國家通訊和傳播業第2副手的高官竟輕易上當，無疑是最大諷刺！

儘管警政署等相關單位不斷宣導「全民防詐」觀念，有效降低詐騙案發生率，但去年全台仍有逾千人受騙，詐騙金額逾6億元，連現任「國家通訊傳播委員會」（NCC）副主委翁柏宗（58歲）也難以倖免。

本刊調查，擁有成功大學電機工程學系碩士學歷的翁柏宗，專長微波工程、頻譜監測、通訊傳播監理，從台灣中區電信管理局第一工程總隊高級技術員做起，歷任NCC南區監理處副處長、處長、主任秘書、委員及副主委，一路走來可說官運順遂。

2019年5月30日，時任NCC副主委、代理主委的翁柏宗以「個人身體健康」因素為由，辭去代理主委、副主委及委員等所有職務，閃電辭退，當時外界雖感震撼，但對於翁柏宗能退休返回高雄老家安養天年仍給予祝福。

電信詐欺手法五花八門，NCC曾責成電偵隊（電信警察）配合刑事局加強查緝，以杜民怨。（圖／報系資料照）

孰料，當年才剛退休僅1個半月的翁柏宗，卻因為接獲一通詐騙集團扮演的「假檢警」的詐騙老哏詐騙，捧著358萬元現金面交歹徒，翁事後發現不對勁報警，雖嫌犯落網判刑，但錢已無法追回。

對於遭詐騙一事，翁柏宗坦承自己的確遭詐騙，他表示，當下接到電話是覺得有點怪怪的，後來發現被騙就立即報警，警方辦案效率高已逮獲嫌犯；翁柏宗並指，這些年輕人（嫌犯）已被判刑，應好好反省，改過自新後回歸社會，翁也以過來人身分提醒民眾，接獲可疑來電，最好要多加查證。

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(中時新聞網)