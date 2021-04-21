前年5月閃電辭職、之後又在去年八月風光回任的現任NCC副主委翁柏宗，沒想到當年才剛退休才僅1個半月，卻遇到詐騙集團，誤信歹徒「你身分遭盜用」的詐騙話術，清空戶頭358萬現金給歹徒所扮演的假的執行官代轉給假檢察官，後來發現遭詐騙，當天雖報警，但為時已晚，錢已被歹徒層層轉手追不回。

警方調查，以男子陳建勳（陳男）為首的詐騙集團，由陳嫌負責指揮及聯繫車手工作，另游姓等4名嫌犯則分別擔任「車手」及「取款手」及「提領車手」，集團成員均只有20多歲。

2019年6月25日近午時分，該詐騙集團成員去電翁柏宗，聲稱他積欠電話費未繳，翁柏宗表示自己並無該支手機號碼，對方改口表示，「你的身分遭歹徒盜用，申請了電話號碼和帳號，帳戶已涉及刑案，是否要轉165反詐騙專線查詢？」翁柏宗半信半疑讓對方轉接電話。

詐騙集團發現「有魚上鉤」，再由假警察向翁謊稱，「你的帳戶涉及洗錢及販毒要求配合調查」，之後又將電話轉至自稱「特偵組檢察官」的手上，假檢察官對翁柏宗表示，由於他涉及刑案需凍結帳戶調查，要翁先將存款裡的錢領出，由檢警監管靜候調查。

車手拿走翁柏宗所面交的錢，搭乘小黃離去。（圖／翻攝畫面）

當時翁柏宗對歹徒的話術信以為真，將358萬元現金裝在購物袋中，去超商和假扮執行官的游嫌碰面，游持偽造的「台北法院公證款收據」、以及「法務部行政執行署臺北凍結管制命令」的公文書交給翁，翁於是「放心」將裝現金的購物袋交給歹徒，錢被騙走石沉大海。

翁柏宗表示，在司法判決告一段落後，會依法律程序提出求償。

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(中時新聞網)