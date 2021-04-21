NCC副主委翁柏宗在前年5月閃辭退休返回高雄，安養天年1個半月後，接到詐騙電話，被「假檢警」不斷轉接電話唬得一愣一愣的他，竟乖乖按照歹徒指示面交358萬元，歹徒拿到錢後，直接在錢放在暗巷，游另一組人馬將錢取走再轉交給主嫌，雖警方3天內即逮獲嫌犯，辦案效率高，但翁柏宗的錢至今未追回。

本刊調查，當時翁柏宗將358萬裝在購物袋中，連袋子和錢交給假扮行政執行官的游姓嫌犯，游嫌抱著現金袋搭計程車離去；為避免警方追查，游嫌先將購物袋放在新興區八德一路和開封路口的防火巷內，緊接著另1名陳姓共犯駕車搭載徐姓嫌犯取走購物袋，再前往五福二路享溫馨KTV附近將錢交給主嫌陳建勳。

翁柏宗事後越想越不對勁，察覺遭詐，當天即向警方報案，警方追查後發現，以陳嫌為首的詐騙集團，在詐騙翁柏宗的5天前也以同樣手法詐騙一名50多歲的蔡姓婦人，歹徒假冒健保人員和假警察，佯稱蔡婦身分遭盜用，涉及洗錢和販毒，須清查財產，要求蔡婦交付名下所有銀行帳戶提款卡和密碼，且須將定存解約轉入指示的帳戶。

蔡婦當時對歹徒說法深信不疑，便將提款卡和密碼交給歹徒，歹徒陸續提領共222萬多元。

警方根據被害人交款的時間和地點，發現歹徒搭計程車離開，於是「以車追人」，順利在翁柏宗報案後第3天逮獲該詐騙集團4名犯案車手，但翁柏宗和蔡姓婦人損失的金額至今未追回。

高雄地院法官認為，該詐騙集團不僅讓被害人財產蒙受重大損失，更破壞社會治安、戕害人際互信基礎，今年3月底，高雄地院依冒用公務員名義詐欺取財罪及偽造文書罪判處判處1年6個月至2年不等有期徒刑，主嫌陳男則因涉及多起詐欺案，另案偵辦中。蔡姓婦人已對詐欺犯提出民事損害求償，翁柏宗則表示，在司法判決告一段落後，會依法律程序提出求償。

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(中時新聞網)