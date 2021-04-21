NCC副主委翁柏宗因誤信詐騙集團所扮演的假檢警詐術，以為對方會將電話轉接至真的165反詐騙專線，結果損失358萬元，根據刑事局「165反詐騙專線」統計資料顯示，從2018至2000年，3年以來，就有超過3000人因「假檢警」手法受害，詐騙集團海撈被害人高達23億的血汗錢。

根據刑事局「165反詐騙專線」統計資料顯示，光是2018年，詐騙集團假冒公務員行騙案件就達1114件，詐騙金額7億5千877萬多元；2019年，案件則上升至1311件，受害金額9億3千806萬多元；2020年數據雖下降至1061件，但詐騙金額仍有6億3千672萬多元之譜。

成為詐騙案的受害人，翁柏宗也以過來人身分提醒民眾，若接到可疑的「假檢警」來電最好要多加查證，小心受騙上當。

刑事局則強調，檢察官或警察不會監管任何人的金融帳戶，也不會要求收現金或匯款，提醒民眾若接到來電聲稱「身分遭冒用涉刑案，法院要監管帳戶、保管金錢，傳真公文或幫轉165查詢」等關鍵字眼時，八九不離十是詐騙集團詐騙電話，宜慎防遭詐騙，切勿讓對方轉接電話，先掛電話後再撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

警方這些年不斷製作各種文宣，提醒民眾千萬不要受騙上當。（圖／新北市警方提供）

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(中時新聞網)