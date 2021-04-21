台鐵太魯閣號事件壓垮了交通部長林佳龍，政務次長王國材接棒後，除了台鐵善後，還要面對棘手的前瞻計畫進入下半場，軌道建設仍嚴重落後的問題。本刊檢視蔡政府4年前提出「前瞻基礎建設計畫」中的軌道建設，發現至少有8項預算執行率進度落後，其中3項更陷在評估階段，可行與否令人存疑。

本刊調查，前瞻計畫的第一期、第二期，針對軌道建設提出三十八項計畫，涵蓋「高鐵、台鐵連結成網」、「台鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」及「中南部觀光鐵路」五大主軸，共編列逾五百七十六億元的特別預算。

根據立法院預算中心的「前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案評估報告」，截至去年七月底，前瞻計畫第一期、第二期的「台南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業」、「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業」及「台中捷運綠線延伸大坑及彰化規劃作業」三項計畫，由於地方政府仍在修正可行性評估，尚未獲行政院核定，因此預算執行率掛零。

在前瞻計畫中，台中捷運綠線延伸至台中大坑及彰化路段計畫目前仍在評估其可行性。（圖／報系資料照）

此外，「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫規劃作業」、「桃園綠線延伸至中壢規劃作業」二項建設也停留在綜合規劃報告階段。至於「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫」、「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」和「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」三項計畫雖已獲中央核定，但仍尚未進入工程階段。

一名曾參與「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會的專家分析，交通建設個案複雜度不同，除非有抗爭等外力因素介入而拖延期程，原則上可行性評估一年可以完成、綜合規劃報告則約兩年底定，「前瞻計畫軌道建設執行率落後，可能和當初評估階段太過草率有關。」

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(中時新聞網)