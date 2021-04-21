台鐵太魯閣號事件壓垮了交通部長林佳龍，政務次長王國材接棒後，除了台鐵善後，還要面對棘手的前瞻計畫進入下半場，軌道建設仍嚴重落後的問題。本刊檢視蔡政府4年前提出「前瞻基礎建設計畫」中的軌道建設，發現至少有8項預算執行率進度落後，其中3項更陷在評估階段，可行與否令人存疑。
本刊調查，前瞻計畫的第一期、第二期，針對軌道建設提出三十八項計畫，涵蓋「高鐵、台鐵連結成網」、「台鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」及「中南部觀光鐵路」五大主軸，共編列逾五百七十六億元的特別預算。
根據立法院預算中心的「前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案評估報告」，截至去年七月底，前瞻計畫第一期、第二期的「台南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業」、「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業」及「台中捷運綠線延伸大坑及彰化規劃作業」三項計畫，由於地方政府仍在修正可行性評估，尚未獲行政院核定，因此預算執行率掛零。
此外，「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫規劃作業」、「桃園綠線延伸至中壢規劃作業」二項建設也停留在綜合規劃報告階段。至於「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫」、「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」和「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」三項計畫雖已獲中央核定，但仍尚未進入工程階段。
一名曾參與「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會的專家分析，交通建設個案複雜度不同，除非有抗爭等外力因素介入而拖延期程，原則上可行性評估一年可以完成、綜合規劃報告則約兩年底定，「前瞻計畫軌道建設執行率落後，可能和當初評估階段太過草率有關。」
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(中時新聞網)
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